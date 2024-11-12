Африканські слони можуть вимерти: які причини

Африканські слони, найбільші наземні тварини планети, зі значним рівнем інтелекту та емоційної обізнаності, опинилися на межі зникнення.

Про це повідомило видання Daily Mail.

За останні 53 років популяція лісових слонів скоротилася на 90%, а саванних — на 70%. У сукупності популяція в середньому скоротилася на 77 %. Це результат багаторічного браконьєрства, знищення середовища існування та людської діяльності. Нове дослідження, проведене вченими з Університету штату Колорадо, показує, що африканські слони зазнали серйозних втрат по всьому континенту.

Самці залишаються головною метою мисливців за трофеями та торговців слоновою кісткою через їхні бивні. Популяція слонів в Африці за останні півстоліття зменшилась на мільйони. Зараз на континенті налічується лише 415 000 слонів, тоді як сто років тому їх було до 5 мільйонів.

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Протягом 53 років спостережень більшість популяцій обох видів слонів значно скоротились, зокрема в зонах, охоплених війною та швидким урбанізацією. У Сахелі популяція була «знищена», а в Східній та Центральній Африці браконьєрство та розширення людських поселень ще більше посилили проблему. Водночас в деяких частинах південної Африки, зокрема в Ботсвані, популяції слонів зросли завдяки ефективним заходам з охорони.

"У 140 із 150 лісових слонів популяція зменшилася з 1964 року, тоді як у 235 із 325 саванних слонів чисельність скоротилася", - йдеться в матеріалі.

Дослідження популяцій африканських слонів на сьогоднішній день, виявило численні прогалини у моніторингу цих тварин. Однією з основних проблем є складнощі в оцінці популяцій через недостатньо ефективні методи спостереження, зокрема підрахунки з повітря.

Аерофотозйомка за допомогою пілотованих літальних апаратів залишається популярною, проте спостерігачі часто стикаються з проблемами, такими як погана видимість, втома та навіть упередженість. Безпілотники, хоча і мають потенціал, поки що не здатні виконувати тривалі польоти в віддалених районах, де проживають слони.

Нагадаємо, в США зафіксували масову втечу мавп із лабораторії. Жителям радили зачинити вікна та двері.

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