Африка розійдеться на два континенти, “як застібка-блискавка”: вчені спрогнозували наслідки розлому

Аркика розколюється на дві частини / © Reuters

Реклама

Африканський континент повільно але невпинно розколюється на дві частини, і цей процес, ймовірно, розпочався десятки мільйонів років тому. В ході дослідження геомагнітних даних, вчені з Кілського університету виявили геологічні докази розділення, що триває між Африкою та Аравією. За їхніми оцінками, через 5–10 мільйонів років Африка остаточно розділиться на два окремі континенти, а між ними утвориться новий океан.

Про це пише Daily Mail.

Процес розколу та майбутній океан

Геологічне розділення відбувається по лінії Східноафриканського рифту — однієї з найбільших тектонічних структур Африки, довжиною приблизно 6 400 кілометрів. Цей розлом, що тягнеться від Йорданії на південний захід через Східну Африку до Мозамбіку, розриває континент “наче застібка-блискавка».

Реклама

Коли процес завершиться, орієнтовно через 5–10 мільйонів років, Африка розділиться на дві основні частини:

Більша західна частина: включатиме територію більшості сучасних країн, таких як Єгипет, Нігерія, Алжир та Намібія.

Менша східна частина: до неї увійде Сомалі, Кенія, Танзанія, Мозамбік та велика частина Ефіопії.

Вчені вважають, що на місці цього розколу, що пройде через такі великі озера, як Малаві та Туркана, з часом утвориться новий океан.

Дані 1968 року та швидкість руху

Для дослідження вчені зосередилися на регіоні Афар, де сходяться три тектонічні розломи (Червоного моря, Аденської затоки та Ефіопського рифту). Цей регіон вважається місцем, де процес розколу перебуває на своїх ранніх стадіях.

Вчені вивчали магнітні дані, зібрані ще у 1968 та 1969 роках, і, комбінуючи їх із сучасними технологіями аналізу, виявили нові відомості про магнітне поле земної кори. Аналіз показав, що давні «смуги» розширення морського дна проходять між Африкою та Аравією.

Реклама

Ці магнітні сліди вказують на повільний, але безперервний розрив континентальної кори, де вона розтягується та стоншується. Хоча процес триває мільйони років, його швидкість у північній частині розлому становить лише 5–16 міліметрів на рік.

«Ці відкриття дають унікальну перспективу того, як наша планета постійно змінюється і зміщується просто під нашими ногами», — заявив професор Пітер Стайлз, геолог з Кілського університету.

Нагадаємо, африканський континент повільно, але впевнено розколюється на дві частини, і це може призвести до появи нового океану та стихійних лих, масштаб яких важко уявити. Ці зміни точно не залишаться непомітними не лише для африканців, а й для всього світу.