Африка розколюється: на Землі з’явиться новий океан

Африка поступово розколюється на дві частини / © NASA

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Африка повільно розділяється на дві частини. Вчені попереджають поділ займе мільйони років. У результаті східна частина континенту відокремиться, утворивши новий океан.

Про це повідомило IFLScience.

Ми живемо на "пазлі" з тектонічних плит, які постійно рухаються через розплавлену мантію планети. Цей рух створює гори, землетруси — і розриває континенти.

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Процес розколу Африки пов’язаний із Східноафриканською рифтовою системою (EARS) — однією з найбільших у світі. Вона простягається на тисячі кілометрів через Ефіопію, Кенію, ДР Конго, Уганду та інші країни.

Коли розкол завершиться, Сомалійська плита відділиться від Нубійської. Це триває вже близько 25 мільйонів років.

У 2018 році в Кенії з’явилася гігантська тріщина, що викликало дискусії серед геологів. Деякі вважають її наслідком ерозії, а не глибинних тектонічних змін. Однак ця подія нагадала світові, що континенти – не нерухомі, а постійно змінюються.

Лусія Перес Діас, експертка з динаміки розломів, зазначає: процес буде дуже повільним, але неминучим. І коли він завершиться, карта світу зміниться назавжди.