Африка тріщить по швах: вчені зафіксували народження нового океану

Африка тріщить по швах / © pixabay.com

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Ідея розриву континенту на частини здається фантастикою, але вчені стверджують, що це може стати реальністю для Африки. Величезна тріщина, що простягається з північного сходу на південь, поступово розколює континент. Зрештою, східна частина Африки може відокремитися, утворивши власну берегову лінію та новий океан.

Таке повідомили у Daily Mail.

Вчені виявили докази ритмічних викидів розплавленої породи, що піднімаються з глибин Землі під Ефіопією, які й викликають цей процес.

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Народження нового океану

Доктор Емма Воттс, провідний автор дослідження з Університету Суонсі, пояснила для MailOnline, що розкол «вже почався і відбувається зараз, але повільними темпами — 5-16 мм на рік — на півночі рифту». За її словами, цей процес займе кілька мільйонів років, перш ніж завершиться.

Вчені зазначають, що тріщина почала розривати Африку з північного сходу на південь, починаючи з регіону Афар в Ефіопії. Це унікальне місце на Землі, де зустрічаються три тектонічні рифти: Головний Ефіопський рифт, рифт Червоного моря та рифт Аденської затоки, разом відомі як потрійне з’єднання. Саме тут тектонічні плити «розходяться», тобто віддаляються одна від одної.

Пульсуюча мантія та її роль

Доктор Воттс та її колеги вказують на Аденську затоку, вузьку водну протоку між Африкою та Єменом, як на місце, де міг початися процес розколу. Подібно до маленької дірки на одязі, поступове розділення могло поширюватися з Аденської затоки вниз, розколюючи посередині великі водойми Східної Африки, такі як озеро Малаві та озеро Туркана.

Для дослідження команда зібрала понад 130 зразків вулканічних порід з регіону Афар, а також використала існуючі дані та передове статистичне моделювання. Це дозволило їм дослідити структуру земної кори та мантії під нею. Мантія, найтовстіший шар планети, переважно складається з твердої породи, але поводиться як в’язка рідина.

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«Ми виявили, що мантія під Афаром не є однорідною чи стаціонарною — вона пульсує», — сказала доктор Воттс.

Ці імпульси розплавленої мантії піднімаються вгору, спрямовуючись рифтовими плитами над ними. Протягом мільйонів років, коли тектонічні плити в зонах розломів розтягуються, вони стоншуються, аж поки не розірвуться, що знаменує народження нового океану.

Майбутнє Африки

До моменту завершення розколу, можливо, через п’ять-десять мільйонів років, Африка складатиметься з двох континентальних мас:

Західна частина: більша частина суші, що включатиме більшість із 54 сучасних африканських країн (наприклад, Єгипет, Алжир, Нігерія).

Східна частина: менша частина суші площею близько 1 мільйона квадратних миль, що включатиме Сомалі, Кенію, Танзанію, Мозамбік та значну частину Ефіопії.

Доктор Воттс пояснила, що західна частина суші становитиме трохи більше 10 мільйонів квадратних миль. Це дослідження має глибокі наслідки для розуміння поверхневого вулканізму, сейсмологічної активності та процесу розпаду континентів.

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Нагадаємо, згідно з новим дослідженням, проведеним на основі GPS-даних, територія Південної Африки неухильно піднімалася над рівнем моря в період з 2012 по 2020 рік, і основним фактором цього може бути посуха.