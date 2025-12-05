- Дата публікації
Африканські пінгвіни опинилися під критичною загрозою: науковці назвали ключову причину
Кліматичні зміни та рибальство різко зруйнували баланс екосистеми.
Понад 60 тисяч африканських пінгвінів загинули від виснаження після різкого скорочення популяції сардин біля узбережжя Південної Африки. Нове дослідження показало: поєднання кліматичних змін та інтенсивного промислового вилову спричинило катастрофічні наслідки — дві ключові колонії на островах Дассен і Роббен між 2004-м та 2012 роком втратили понад 95% своїх птахів.
Про це повідомило видання The Guardian.
Науковці пояснюють, що пінгвіни особливо вразливі під час линяння, яке триває близько трьох тижнів. У цей період вони не можуть полювати та живуть лише коштом накопичених запасів. Через нестачу корму багато особин не змогли пережити цей етап. Дослідники припускають, що більшість загиблих померли в морі, адже масових знахідок тіл зафіксовано не було.
За даними журналу Ostrich: Journal of African Ornithology, скорочення популяції сардин Sardinops sagax у регіоні має системний характер: від 2004 року їхня біомаса майже щороку зменшувалася й зрештою впала до приблизно 25% від максимальних показників. Погіршенню ситуації сприяли зміни температури та солоності прибережних вод, що негативно вплинули на нерест риби, а високі обсяги промислового вилову лише посилили кризу.
2024 року африканських пінгвінів офіційно внесли до переліку видів, що перебувають під критичною загрозою зникнення. У дикій природі залишилося менш ніж 10 тисяч пар, здатних розмножуватися.
Щоб урятувати вид, природоохоронці розширюють програми захисту: встановлюють штучні гнізда, охороняють колонії від хижаків та рятують ослаблених пташенят у спеціалізованих реабілітаційних центрах. Поблизу шести найбільших колоній також запровадили заборону на промисловий вилов сардин кошельковими неводами, аби забезпечити птахам доступ до корму.
Втім, учені застерігають — ситуація залишається критичною. Науковиця Лорієн Пічегру з Університету Нельсона Мандели наголошує, що дані дослідження охоплюють період лише до 2011 року, а подальші спостереження не демонструють помітних покращень. За її словами, необхідні негайні дії для відновлення запасів дрібної риби — не лише заради пінгвінів, а й для збереження цілих морських екосистем.
Нагадаємо, поблизу станції «Вернадського» вихідними народилося перше пінгвінятко. Це досить раннє вилуплення первістка субантарктичних пінгвінів на острові Галіндез.