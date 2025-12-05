Африканські пінгвіни опинилися під критичною загрозою: науковці назвали ключову причину

Африканський пінгвін. Фото: Harvey Barrison/CC BY-SA 2.0

Понад 60 тисяч африканських пінгвінів загинули від виснаження після різкого скорочення популяції сардин біля узбережжя Південної Африки. Нове дослідження показало: поєднання кліматичних змін та інтенсивного промислового вилову спричинило катастрофічні наслідки — дві ключові колонії на островах Дассен і Роббен між 2004-м та 2012 роком втратили понад 95% своїх птахів.

Про це повідомило видання The Guardian.

Науковці пояснюють, що пінгвіни особливо вразливі під час линяння, яке триває близько трьох тижнів. У цей період вони не можуть полювати та живуть лише коштом накопичених запасів. Через нестачу корму багато особин не змогли пережити цей етап. Дослідники припускають, що більшість загиблих померли в морі, адже масових знахідок тіл зафіксовано не було.

За даними журналу Ostrich: Journal of African Ornithology, скорочення популяції сардин Sardinops sagax у регіоні має системний характер: від 2004 року їхня біомаса майже щороку зменшувалася й зрештою впала до приблизно 25% від максимальних показників. Погіршенню ситуації сприяли зміни температури та солоності прибережних вод, що негативно вплинули на нерест риби, а високі обсяги промислового вилову лише посилили кризу.

2024 року африканських пінгвінів офіційно внесли до переліку видів, що перебувають під критичною загрозою зникнення. У дикій природі залишилося менш ніж 10 тисяч пар, здатних розмножуватися.

Щоб урятувати вид, природоохоронці розширюють програми захисту: встановлюють штучні гнізда, охороняють колонії від хижаків та рятують ослаблених пташенят у спеціалізованих реабілітаційних центрах. Поблизу шести найбільших колоній також запровадили заборону на промисловий вилов сардин кошельковими неводами, аби забезпечити птахам доступ до корму.

Втім, учені застерігають — ситуація залишається критичною. Науковиця Лорієн Пічегру з Університету Нельсона Мандели наголошує, що дані дослідження охоплюють період лише до 2011 року, а подальші спостереження не демонструють помітних покращень. За її словами, необхідні негайні дії для відновлення запасів дрібної риби — не лише заради пінгвінів, а й для збереження цілих морських екосистем.

Нагадаємо, поблизу станції «Вернадського» вихідними народилося перше пінгвінятко. Це досить раннє вилуплення первістка субантарктичних пінгвінів на острові Галіндез.