Ви почуєте потужні доповіді від експертів у сфері AI, спікери поділяться практичними кейсами, історіями успіху та власними помилками.
Вже 15 лютого відбудеться БЕЗКОШТОВНА конференція “AI Marketing Day” від WebPromoExperts.
"AI Marketing Day" – це унікальна можливість оновити свої знання про те, як штучний інтелект впливає на інтернет-маркетинг. Ви дізнаєтеся про найсучасніші стратегії та технології, що допоможуть підняти ваші маркетингові компетенції на новий рівень. У прямому ефірі ми збираємо провідних експертів у сфері розвитку та застосування AI, з якими обговоримо найактуальніші теми та тенденції розвитку на 2024 рік.
Кому буде корисна конференція:
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Маркетологам та рекламним спеціалістам
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Менеджерам з розвитку бізнесу
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Фахівцям з інтернет-маркетингу
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Підприємцям та власникам бізнесу
Що ви отримаєте:
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Онлайн-участь у конференції AI Marketing Day 2024
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Запис та презентації AI Marketing Day 2024
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Живе спілкування зі спікерами та колегами в чаті
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Подарунки від організаторів та партнерів
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Сертифікат про участь
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Розіграш 1 гранту на курс AI для бізнесу від WebPromoExperts серед учасників
Ви почуєте потужні доповіді від експертів у сфері AI, спікери поділяться практичними кейсами, історіями успіху та власними помилками:
24 AI tools for marketers — Антон Воронюк (Директор з розвитку бізнесу WebPromoExperts та Webpromo)
How AI revolutionizes marketing with generated videos — Віталій Романченко (CEO & Co-founder Elai.io)
Як вивести соцмережі на новий рівень з АІ — Роман Кирилович (Засновник компанії Franch AI)
Як AI може автоматизувати різні аспекти рекламних кампаній та покращувати їхню ефективність — Михайло Хейна (Керівник креативної студії Арт Депо)
Голівудська AI технологія: Як клонування голосу та креатив підсилять маркетинг — Орися Хім’як (PR&Comms в Respeecher)
Google vs AI контент. Хто переможе? — Сергій Кокшаров (Незалежний експерт по SEO-просуванню, автор блогу Devaka.info)
Як AI може допомогти з App Store Optimization для мобільного додатку? — Провізіон Андрій (CEO at ASO.Marketing)
AI у маркетингу: 5 факапів, з яких народились проривні ідеї — Аліна Дикуха (Marketing Director Lviv IT Cluster)
Коли: 15 лютого 2024
⏰Час: 11:00 (за Києвом)
Не пропустіть унікальну можливість розібратися з найсучаснішими стратегіями та технологіями використання штучного інтелекту, які допоможуть підняти вашу маркетингову стратегію на новий рівень.
Реєструйтеся, участь БЕЗКОШТОВНА!
Деталі реєстрації за посиланням тут