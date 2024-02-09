Ви почуєте потужні доповіді від експертів у сфері AI, спікери поділяться практичними кейсами, історіями успіху та власними помилками.

Вже 15 лютого відбудеться БЕЗКОШТОВНА конференція “AI Marketing Day” від WebPromoExperts.

"AI Marketing Day" – це унікальна можливість оновити свої знання про те, як штучний інтелект впливає на інтернет-маркетинг. Ви дізнаєтеся про найсучасніші стратегії та технології, що допоможуть підняти ваші маркетингові компетенції на новий рівень. У прямому ефірі ми збираємо провідних експертів у сфері розвитку та застосування AI, з якими обговоримо найактуальніші теми та тенденції розвитку на 2024 рік.

Кому буде корисна конференція:

Маркетологам та рекламним спеціалістам

Менеджерам з розвитку бізнесу

Фахівцям з інтернет-маркетингу

Підприємцям та власникам бізнесу

Що ви отримаєте:

Онлайн-участь у конференції AI Marketing Day 2024

Запис та презентації AI Marketing Day 2024

Живе спілкування зі спікерами та колегами в чаті

Подарунки від організаторів та партнерів

Сертифікат про участь

Розіграш 1 гранту на курс AI для бізнесу від WebPromoExperts серед учасників

Ви почуєте потужні доповіді від експертів у сфері AI, спікери поділяться практичними кейсами, історіями успіху та власними помилками:

24 AI tools for marketers — Антон Воронюк (Директор з розвитку бізнесу WebPromoExperts та Webpromo)

How AI revolutionizes marketing with generated videos — Віталій Романченко (CEO & Co-founder Elai.io)

Як вивести соцмережі на новий рівень з АІ — Роман Кирилович (Засновник компанії Franch AI)

Як AI може автоматизувати різні аспекти рекламних кампаній та покращувати їхню ефективність — Михайло Хейна (Керівник креативної студії Арт Депо)

Голівудська AI технологія: Як клонування голосу та креатив підсилять маркетинг — Орися Хім’як (PR&Comms в Respeecher)

Google vs AI контент. Хто переможе? — Сергій Кокшаров (Незалежний експерт по SEO-просуванню, автор блогу Devaka.info)

Як AI може допомогти з App Store Optimization для мобільного додатку? — Провізіон Андрій (CEO at ASO.Marketing)

AI у маркетингу: 5 факапів, з яких народились проривні ідеї — Аліна Дикуха (Marketing Director Lviv IT Cluster)

Коли: 15 лютого 2024

⏰Час: 11:00 (за Києвом)

Не пропустіть унікальну можливість розібратися з найсучаснішими стратегіями та технологіями використання штучного інтелекту, які допоможуть підняти вашу маркетингову стратегію на новий рівень.

Реєструйтеся, участь БЕЗКОШТОВНА!

Деталі реєстрації за посиланням тут