AirPods отримають функцію живого перекладу — ЗМІ

Apple планує додати в AirPods функцію перекладу розмов у режимі реального часу. Вона буде інтегрована в iOS 19.

Про це повідомило видання Bloomberg.

Apple дещо запізнюється у порівнянні з конкурентами, такими як Google, що вперше представила цю функцію у своїх Pixel Buds 2017 року. Згодом інші компанії, такі як Meta та Humane, також експериментували з перекладом в реальному часі, хоча результати були неоднозначними.

Завдяки новій функції користувачі зможуть спілкуватися, перекладаючи розмови, наприклад, з іспанської на англійську, з відтворенням перекладу через AirPods на одній стороні та через динамік iPhone на іншій. Тим часом Apple ще не прокоментувала ці плани.

Оновлення iOS та інших операційних систем iPadOS і macOS також очікуються цього року.

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