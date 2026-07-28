Акула навчилась затримувати дихання і гуляти суходолом: унікальні здібності морської хижачки

Еполетна акула навчилась ходити за допомогою своїх плавців / © скриншот з відео

Реклама

Біля узбережжя Австралії мешкає еполетна акула здатна не лише швидко плавати, але й спритно лазити по камінню під час відпливів, шукаючи здобич у теплих мілководних калюжах. Природа наділила її неймовірною здатністю виживати в умовах критичної нестачі кисню, повністю змінюючи роботу власної кровоносної системи.

Про це пише Discover Wildlife.

Реклама

Як працює механізм виживання

Еполетна акула — це незвичайна коралова хижачка, яка досконало адаптувалася до суворих умов постійних морських відпливів. Коли вода різко відступає, ця риба часто опиняється в ізольованих калюжах на рифах, де рівень кисню дуже швидко падає до смертельних для інших морських жителів показників.

Реклама

Щоб вижити в таких екстремальних умовах, акула навчилася свідомо вимикати свою рухову нервову систему, залишаючи активними лише сенсорні нерви для спостереження за загрозами. Водночас вона розширює кровоносні судини, знижуючи артеріальний тиск майже вдвічі, що дозволяє їй значно ефективніше перекачувати кров безпосередньо до мозку та серця.

Завдяки цим неймовірним фізіологічним змінам хижачка може абсолютно безпечно перебувати в середовищі з вкрай низьким вмістом кисню. Вона просто перечікує цей складний період, поки морський приплив не повернеться і знову не заповнить її тимчасовий басейн свіжою водою.

Швидка еволюція та нові види

Тривалий час вчені вважали цю акулу єдиною у своєму роді, але нещодавні масштабні дослідження показали, що вона має цілу родину «крокуючих» родичів. Ця група морських мешканців виявилася набагато різноманітнішою, ніж припускали морські біологи ще кілька десятиліть тому.

Як пише National Geographic, міжнародна група дослідників виявила, що ці акули еволюціонували надзвичайно швидко за останні дев’ять мільйонів років.

Реклама

Використовуючи свої передні грудні та задні черевні плавці, ці метрові створіння спритно пересуваються морським дном і навіть кораловими рифами без води. Така дивовижна мобільність дозволяє їм легко переповзати з однієї припливної калюжі в іншу, щоб успішно полювати на крабів, дрібну рибу та креветок.

«Це єдине місце у світі, де видоутворення акул все ще триває», — пояснив директор програми досліджень з Університету Флориди Гевін Нейлор.

Ареал проживання та звички

Дослідники пояснюють, що багаті коралові рифи в ареалі проживання цих риб постійно змінювалися через регулярні коливання рівня моря та зміну течій. Саме ця динаміка, на думку експертів, стала головним рушієм їхньої такої швидкої еволюції та утворення нових унікальних підвидів.

Крім того, ці тварини виявилися справжніми домосідами, адже вони відкладають яйця в рідних рифах і ніколи не відпливають далеко від місця свого народження. Саме така глибока ізоляція допомогла їм розвинути унікальні навички ходіння, які зробили їх одними з найцікавіших хижаків на нашій планеті.

Реклама

Нагадаємо, еполетні акули здивували вчених не тільки тим, що навчились «крокувати» рифами. Їхній спосіб розмноження не вкладається у звичні сценарії, адже не потребує додаткових ресурсів організму.

Новини партнерів