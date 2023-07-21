Акули шаленіють біля узбережжя США після вживання кокаїну, скинутого картелем – вчені

Вчені вивчають вплив кокаїну на акул, оскільки контрабандисти викидають величезну кількість наркотиків у води біля берегів Флориди.

Про це пише livescience.com.

Морський біолог Том Гірд розслідував таємницю у рамках нового телесеріалу "Кокаїнові акули". Він стежив за повідомленнями рибалок із Флориди, які стверджували, що бачили "наркозалежних" акул, які поводяться дуже дивно.

У документальному фільмі дослідники помітили, одну акулу-самку, яка пливла, "наче притиснута". В іншому випадку була помічена піщана акула, що плавала вузькими колами, наче вона за чимось ганялася, але там нічого не було.

Науковець провів низку експериментів разом із дослідником із Університету Флориди Трейсі Фанарою. Вони кинули підроблені пакети з наркотиками, які швидко привернули увагу акул. Гірд описав, як вони симулювали викид кокаїну через нервову систему акул за допомогою висококонцентрованої кульки риб'ячого порошку, щоб спричинити масивну реакцію дофаміну.

"Я думаю, у нас є потенційний сценарій того, який це б могло мати вигляд, якби ви давали акулам кокаїн", - сказав він. "Ми дали їм те, що я вважаю за найкращу річ. Це підпалило їхні мізки. Це було божевільно."

Однак він визнав, що експеримент не дає відповіді на найголовніше запитання: "Ми не маємо уявлення, що кокаїн може зробити з акулою".

Він додав, що одна і та ж хімічна речовина може по-різному впливати на різні види риб. "Тому ми навіть не можемо сказати, що це базовий рівень, і маємо рухатися далі", - сказав він.

Нагадаємо, у Великій Британії чоловік народив дитину, бо його кохана не могла завагітніти. Заради цього він призупинив свій трансгендерний перехід.

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