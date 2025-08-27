Акули залишаться беззубими: вчені б’ють на сполох

Акула / © Credits

Зростання кислотності океанів через накопичення вуглекислого газу загрожує зубам акул. Якщо тенденція не зміниться, до 2300 року рівень pH у світовому океані стане настільки низьким, що зуби цих хижаків почнуть руйнуватися.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому у журналі Frontiers in Marine Science.

Науковці пояснюють: хоча акули здатні постійно відрощувати нові зуби, багато видів не зможуть робити це достатньо швидко. Причина — надмірні енергетичні витрати, які потребує цей процес.

Щоб перевірити вплив кислотності, вчені дослідили зразки зубів чорноперих рифових акул (Carcharhinus melanopterus). Ці риби дихають із постійно відкритим ротом, тож їхні зуби безперервно контактують з водою. Для експерименту використали 16 здорових зубів, що природно випали у акул: половину помістили у воду з нормальним pH = 8,1, а решту — у воду з прогнозованим рівнем на 2300 рік (pH = 7,3).

Вісім тижнів потому результати шокували: у більш кислій воді пошкодилися всі структури зуба — від кореня і коронки до дрібних зубчиків, які допомагають рвати здобич. Електронний мікроскоп також показав збільшення окружності зубів — не через ріст, а через втрату мінералів і появу нерівностей на поверхні.

Дослідники додають: експеримент проводили поза організмом, тому у живих акул можливе часткове відновлення зубів. Це вони планують перевірити окремо.

Та проблема стосується не лише акул. У багатьох регіонах світу кислотність уже критично небезпечна для коралів і молюсків. Нещодавно зафіксували четвертий глобальний епізод вибілювання коралів, який уразив близько 84% рифів. Ситуацію додатково погіршує тепловий стрес через глобальне потепління.

Фахівці наголошують: усе це — наслідок викидів парникових газів. Якщо їх не скоротити, морські екосистеми зазнають ще масштабніших руйнувань.

Нагадаємо, дослідники за підтримки NASA з’ясували, що танення гренландських льодовиків запускає несподівані океанічні процеси та впливає на екосистеми.