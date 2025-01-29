Alibaba презентувала оновлену ШІ-модель Qwen 2.5-Max: чим вона перевершує конкурентів

Компанія представила цю модель у перший день китайського Нового року.

Китайська технологічна компанія Alibaba представила оновлену версію своєї ШІ-моделі Qwen 2.5-Max, яка, за твердженнями компанії, перевершує конкурентів, включно з високо оцінюваною DeepSeek-V3, а також новітніми моделями від OpenAI та Meta.

Про це повідомило агентство Reuters.

Незвичним є час випуску моделі — перший день китайського Нового року, коли більшість людей відпочивають із сім’ями. Це може свідчити про тиск, який створив стрімкий успіх стартапу DeepSeek за останні три тижні.

"Qwen 2.5-Max перевершує майже за всіма параметрами GPT-4o, DeepSeek-V3 та Llama-3.1-405B" — заявили на хмарній платформі Alibaba в офіційному повідомленні у WeChat.

Запуск DeepSeek-V3 та його нової моделі R1 шокував Кремнієву долину та викликав падіння технологічних акцій. Низька вартість розробки та використання моделей DeepSeek змусила інвесторів засумніватися у масштабних витратах провідних ШІ-компаній США.

Успіх DeepSeek підштовхнув інших китайських гігантів до оновлення своїх моделей. Зокрема, ByteDance, власник TikTok, представила оновлення своєї флагманської AI-моделі, яка, за її твердженням, перевершує OpenAI o1 у тесті AIME, що вимірює здатність моделей ШІ розуміти та відповідати на складні інструкції.

Нагадаємо, науковці Google DeepMind та LSE провели експерименти з великими мовними моделями, щоб оцінити їхню здатність до "відчуття болю" і визначити наявність свідомості в ШІ.

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