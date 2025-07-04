Чи по-різному впливає алкоголь на чоловіків і жінок: що показало нове дослідження

Алкоголь / © Associated Press

Реклама

Алкоголь може впливати на чоловіків і жінок по-різному. Стать може змінювати механізми прийняття рішень під впливом спиртного.

Про це повідомило видання earth.com.

Алкоголь не однаково змінює поведінку чоловіків і жінок. Такого висновку дійшли дослідники Техаського університету в Ель-Пасо (UTEP), які вивчали, як вживання спиртного впливає на прийняття рішень у самців і самок лабораторних щурів.

Реклама

Наукова група на чолі з доктором Александром Фрідманом створила експериментальну систему під назвою RECORD (Reward Cost Decision-making), у якій щури мали змогу вибирати напої з різною солодкістю або алкогольною міцністю. На першому етапі щури отримували лише підсолоджену воду, і дослідники фіксували їхні вподобання. Усі тварини обирали більш солодкі напої.

На другому етапі в ті самі напої додали різні дози алкоголю, і тоді результати змінилися. Самці щурів почали переважно обирати напої з вищим вмістом алкоголю, навіть якщо ті були менш солодкі. В окремих випадках ця поведінка зберігалася до двох місяців після завершення експерименту.

Самки щурів, попри те що вживали більше алкоголю на одиницю маси тіла, продовжували обирати ті ж самі напої, які вподобали раніше, — тобто дія алкоголю не змінила їхні рішення.

«Наші результати показують, що гостре вживання алкоголю суттєво впливає на прийняття рішень самцями щурів, що свідчить про гендерно-специфічну вразливість до впливу алкоголю», — сказав Фрідман.

Реклама

Науковець зазначив, що це дослідження дозволяє краще зрозуміти, як алкоголь впливає на нейронні процеси, пов’язані з вибором.

Фрідман наголосив: те, як ми приймаємо рішення після вживання алкоголю — зокрема на роботі, родинних чи світських заходах — може залежати від статевих відмінностей. За його словами, чоловіки під дією алкоголю частіше йдуть на рішення, яких за тверезого розуму могли б уникнути.

Декан Наукового коледжу UTEP Роберт Кіркен відзначив, що ця праця може вплинути на підходи до лікування залежностей. Результати дослідження свідчать: алкоголь не однаково змінює наші судження, його ефект залежить від глибших біологічних чинників, таких як стать і структура мозку.

Знання таких механізмів, за його словами, може бути корисним для розробки персоналізованих підходів до профілактики та лікування алкогольної залежності.

Реклама

Нагадаємо, вчені розповіли, чому розумні люди частіше вживають алкоголь. Також науковці виявили небезпечні наслідки навіть після відмови від алкоголю.