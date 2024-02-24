Американський космічний апарат "Одіссей" зазнав аварії під час посадки на Місяць: що сталося

Повернення США на природний супутник нашої планети через понад 50 років відбулося, але було затьмарене незначним інцидентом.

Космічний апарат “Одіссей” американської приватної компанії Intuitive Machines у ніч проти 23 лютого здійснив посадку на Місяць, але при цьому не зумів зберегти вертикальне положення і перекинувся на бік. Попри те, його місія триває.

Про це повідомив на спеціальній пресконференції генеральний директор і співзасновник Intuitive Machines Стів Альтемус.

За його словами, історичний космічний апарат “Одіссей” заввишки 14 футів (4,3 метра), який доставив на Місяць шість наукових інструментів NASA і шість приватних корисних вантажів, навіть у такому положенні виконує свої функції.

Як відбувався політ

“Одіссей” стартував 15 лютого на ракеті SpaceX Falcon 9 і прибув на місячну орбіту через шість днів. Коли наближався час приземлення, оператори “Одіссея” зрозуміли, що його лазерні далекоміри не працюють належним чином.

Вони запровадили обхідний шлях для отримання необхідних даних про висоту та швидкість, запустивши в експлуатацію експериментальний прилад NASA на борту “Одіссея” для керування спуском.

Запланована посадка Одіссея на Місяць

Команда відклала заплановане приземлення на дві години, щоб зробити необхідні виправлення програмного забезпечення. Зрештою апарат вдалося посадити за 190 миль (300 кілометрів) від південного полюса Місяця. Ця місцевість складна для посадки, але вважається перспективною для майбутніх місій на Місяць, оскільки, ймовірно, багата на замерзлу воду.

"Це була досить пікантна семиденна місія, щоб дістатися до Місяця ", - сказав на брифінгу Альтемус.

Чому сталася аварія

На брифінгу представники Intuitive Machines повідомили, що “Одіссей” не приземлився вертикально, як планувалося. Під час спуску апарат мав рухатися зі швидкістю приблизно 3,2 км/год у вертикальному напрямку та 0 миль/год у горизонтальному напрямку. Але дані показують, що він насправді рухався зі швидкістю приблизно 10 км/год по вертикалі та 3,2 км/год по горизонталі, сказав Альтемус.

Він запропонував теорію про те, що сталося: можливо, коли Одіссей спускався на такій швидкості, яка трохи відрізнялася від прогнозованої, одна із шести посадочних “лап” апарата зачепилася за розколину чи іншу ділянку місячного рельєфу.

Фото: Space.com

"Ми могли зламати це шасі і м'яко перекинутися", - сказав співзасновник Intuitive Machines.

Наразі потрібно більше інформації, щоб оцінити ситуацію. Подробиці може надати один з корисних вантажів на борту “Одіссея” - створена студентами Університету аеронавтики Ембрі-Ріддла камера EagleCam, яка повинна була відокремитися від апарата та фотографувати приземлення з поверхні Місяця.

Однак, EagleCam залишилася на борту через навігаційні труднощі. Команда планує розгорнути її найближчим часом, сподіваючись отримати кілька хороших знімків “Одіссея” на поверхні, щоб з’ясувати його розташування.

Що далі

За словами Стіва Альтемуса, EagleCam та інші інструменти та важливі підсистеми “Одіссея”, здається, працюють.

“У нас сонце падає на сонячні батареї та заряджає їх. Ми забезпечуємо енергією космічний корабель, і ми на 100% заряджені. Це фантастично”, - запевняє він.

Дані свідчать про те, що “Одіссей” опустився в радіусі однієї-двох миль від своєї цільової зони приземлення, ділянки відносно рівної землі поблизу кратера під назвою Малаперт А. Точне місце приземлення може стати очевидним незабаром: якщо все піде за планом, орбітальний апарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter зробить фотографії місцевості згори цими вихідними.

Команда місії збере та передасть на Землю якомога більше даних, але електроніка посадкового модуля не була розроблена, щоб вижити в суворий холод місячної ночі, тому його дні пораховані.

“Ми знаємо, що на цьому місці посадки сонце вийде за межі наших сонячних батарей у будь-якій конфігурації приблизно через дев’ять днів. У найкращому випадку ми очікуємо ще дев’ять-десять днів”, - повідомив на брифінгу технічний директор Intuitive Machines Тім Крейн.

Нагадаємо, 19 серпня 2023 року космічний апарат “Роскосмосу” "Луна-25" розбився під час спроби здійснити посадку поблизу Південного полюса природного супутника Землі. Внаслідок його падіння на Місяці утворився кратер шириною 10 метрів.

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