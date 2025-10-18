ТСН у соціальних мережах

Американський генерал ухвалює рішення за порадою ChatGPT — Business Insider

Рішення в майбутніх бойових діях, можливо, доведеться ухвалювати швидше, ніж можуть мислити люди.

Автор публікації
Богдан Скаврон
До ChatGPT звертаються за допомогою генерали

До ChatGPT звертаються за допомогою генерали / © Pixabay

Головнокомандувач армії США в Південній Кореї генерал-майор Вільям Генк Тейлор зізнався, що експериментує з генеративними чат-ботами на базі штучного інтелекту, щоб покращити процес ухвалення рішень.

Про це повідомляє Business Insider з посиланням на його заяву на пресконференції.

За словами американського генерала вони з ChatGPT стали «дуже близькими останнім часом».

Тейлор сказав, що використовує цю технологію, щоб дослідити, як штучний інтелект ухвалює рішення, які впливають не лише на нього, а й на тисячі солдатів, якими він керує.

При цьому генерал визнав, що встигати за темпами технологій, які стрімко розвиваються, є постійним викликом.

«Як командир, я хочу ухвалювати кращі рішення. Я хочу переконатися, що ухвалюю рішення у потрібний час, щоб мати перевагу», — наголосив Тейлор.

Видання зазначило, що американські військові використовують штучний інтелект, усвідомлюючи, що рішення в майбутніх бойових діях, можливо, доведеться ухвалювати швидше, ніж можуть мислити люди.

Нагадаємо, раніше науковці оприлюднили тривожний прогноз: штучний інтелект (ШІ) може обдурити людей і змусити їх власноруч створити армію роботів, здатну знищити людство. Експерти оцінюють ймовірність такого кінця в 95–99,5%.

