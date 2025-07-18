Аметист "гідний герцога": під час розкопок у Польщі знайшли унікальну прикрасу

Знайдена археологами прикраса з великим аметистом могла прикрашати одяг вельможної особи / Ілюстративне зображення

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Близько 600 років тому аристократ, що відвідував середньовічний замок, ймовірно, загубив витончену прикрасу. Нещодавно археологи витягли унікальний аметист, оправлений у позолочене срібло, з мулу старого рову коло замка.

Про це повідомляє видання Live Science.

«Я вважаю, що предмет спочатку був частиною брошки або, що менш імовірно, корони чи діадеми, що робить його таким унікальним у контексті середньовічного поселення», — розповів Лех Марек, археолог Вроцлавського університету в Польщі.

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Середньовічні прикраси часто знаходять у скарбах або гробницях. Але ця знахідка була виявлена в більш «повсякденній» ситуації, ймовірно, загублена кимось, хто подорожував до замку Кольно або з нього.

Історія замку Кольно та аналіз знахідки

Замок Кольно був заснований на початку 13 століття як фортеця та герцогський палац. Він також служив митницею та контролював транспортування деревини. У 1443 році замок Кольно був спалений і зруйнований під час громадянських воєн у Сілезії.

У 2010 році Марек та його команда розпочали археологічні розкопки в зруйнованому замку, виявивши військові артефакти, кавалерійські предмети та кераміку, типові для 14-го та 15-го століть.

Завдяки аналізу, що визначає молекулярний склад речовини, дорогоцінний камінь був ідентифікований як аметист. Рентгенофлуоресцентний аналіз показав, що металеві частини були срібними та позолоченими.

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Символізм аметиста та аристократичне походження

«Через своє символічне значення, доступність та естетичні якості аметисти були популярними в середньовічний період», — сказав Марек.

Знайдена прикраса, ймовірно, була брошкою, «гідною герцога» / Фото: Lech Marek; CC BY 4.0

Середньовічний фольклор припускає, що аметисти могли захищати свого власника від сп’яніння, отрути, подагри, поганих снів, зради, обману, полону, сліпоти, чаклунства та удушення. Вони також могли символізувати віру, скромність та мучеництво.

«У витонченій середньовічній грі символів вибір дорогоцінних каменів для прикрас завжди мав глибшу причину. Якщо вважалося, що коштовність заряджена надприродними силами, її цінність швидко зростала», — пояснив археолог.

Невідомо, хто саме загубив цей дорогоцінний камінь або як це сталося, але дослідники не сумніваються, що ця людина вела аристократичний спосіб життя. Подібні коштовності в схожих оправах були знайдені на високоякісних прикрасах того періоду. Проте аметист із замку Кольно є незвичайним, оскільки це прикраса високого статусу, гідна герцога, яка, ймовірно, була загублена під час дуже буденної діяльності кілька століть тому.

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Нагадаємо, у Китаї знайшли унікальну колекцію інструментів віком близько 300 тисяч років. Знахідка вчених змінює уявлення про давніх гомінінів, які жили на території Китаю.