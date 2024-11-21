Амулет вбивці демонів підтверджує відсутній розділ Біблії: сенсаційна знахідка археологів

Рідкісний амулет віком 1600 років, знайдений археологами в Туреччині, містить зображення Соломона, який перемагає диявола. Ця знахідка може підтверджувати вилучені з канонічної Біблії вірші, в яких стверджується, що цар Соломон мав владу над демонами.

Про це повідомляє Daily Mail.

Розділ, який не увійшов до Біблії через наголос на магії та демонології, має назву “Заповіт Соломона”. Він починається з того, що архангел Михаїл дарує Соломону магічний перстень, щоб викликати, допитувати та контролювати демонів.

Бронзова підвіска, яку було знайдено серед руїн військової споруди у стародавньому місті Адріанополісі, окрім зображення Соломона, має давньогрецький написом “Наш Господь переміг диявола”.

Це може свідчити, що воїн, який носив цей амулет, вірив у силу Соломона побороти демонічні сили.

На звороті амулета були також імена чотирьох святих ангелів: Азраїла, Гавриїла, Михаїла та Ізрафіла, що підтверджує уявлення про те, що амулет використовувався як символ захисту.

Доктор Ерсін Челікбаш із кафедри археології факультету літератури Університету Карабюк зауважив, що подібних знахідок в цій місцевості не було.

“Ця підвіска, яка використовувалася як амулет, привертає увагу написами з обох боків і зображенням на ній. На амулеті зображено пророка Соломона на коні зі списом, який перемагає диявола. Соломон є важливою фігурою в усіх трьох священних релігіях. Хоча він згадується як правитель у Торі та Святій Біблії, він також приймається як пророк в ісламі”, - сказав він.

Ангели, згадані на зворотному боці кулона, також належать до різних релігій.

Азраїл є ангелом смерті в ісламі і відповідає за перенесення душ померлих у загробне життя. Ісрафіл відомий як архангел, який сурмив, щоб сигналізувати про День Воскресіння. Гавриїл і Михаїл відомі в християнській вірі, причому перший був посланцем Бога, а другий відомий як духовний воїн у битві добра зі злом.

Доктор Челікбаш і його команда вважають, що кулон був християнським артефактом.

Нагадаємо, раніше вчені заявили, що розібралися в тому, як Ісус Христос здійснив одне зі своїх найвідоміших див.

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