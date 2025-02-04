Аналіз інфрачервоного випромінювання розкрив нові загадки Всесвіту

Вчені розширюють пошук позаземного життя, досліджуючи не лише радіосигнали, а й інші техносигнатури, зокрема мегаструктури, як-от сфери Дайсона.

Про це пише видання Phys.org.

Шведський проєкт "Гефестос" під керівництвом професора Еріка Закріссона шукає такі об’єкти, а команда з Манчестерського університету перевірила кілька потенційних кандидатів.

Сфери Дайсона – це гіпотетичні мегаструктури, які можуть захоплювати енергію зірок. Однією з їхніх ознак може бути інфрачервоне випромінювання, спричинене тепловими процесами. Проте пилові диски навколо зірок можуть викликати подібний ефект.

Команда дослідників перевірила 7 кандидатів, відібраних "Гефестосом", і використала дані європейських радіоастрономічних мереж VLBI та e-MERLIN. Виявилося, що три з них мають радіоаналоги в астрономічних базах і, найімовірніше, є активними ядрами галактик (AGN), а не штучними мегаструктурами.

Якби ці сигнали походили від цивілізацій, вони б утворювали кластер, а не були випадково розкиданими. Дослідники припускають, що джерелами випромінювання є гарячі галактики, приховані пилом.

Попри це, шість кандидатів залишаються нез’ясованими, що свідчить про необхідність подальших досліджень.

Нагадаємо, раніше астрономи виявили дві кам'янисті планети, які обертаються навколо різних зірок. Вони схожі за складом на Землю і майже такого ж розміру.

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