Аномалія, що дивує науковців: мертва зірка створює ударну хвилю вже 1000 років

Мертва зірка створює ударну хвилю. Фото: ESO/K. Ilkiewicz та S. Scaringi

Реклама

Астрономи зафіксували незвичну ударну хвилю, що походить від білого карлика RXJ0528+2838, розташованого за 730 світлових років від Землі. За науковими уявленнями, мертва зірка не здатна генерувати такий потужний відтік — однак він триває вже щонайменше тисячу років.

Про це повідомило видання Popular Science.

Зазвичай після вичерпання ядерного палива зірка перетворюється на щільне, «тихе» ядро і майже не впливає на навколишній простір. Тому відкриття ударної хвилі, що виходить від білого карлика, стало несподіванкою для науковців.

Реклама

Аномалію вперше помітили під час аналізу знімків, зроблених телескопом Ісаака Ньютона. «Ми знайшли щось небачене раніше і, що ще важливіше, абсолютно несподіване», — пояснила дослідниця Сімона Скарінгі з Університету Дарема.

RXJ0528+2838 перебуває у подвійній системі з живою зіркою, схожою на Сонце. У таких парах матеріал зазвичай перетікає на білий карлик, утворюючи навколо нього диск. Саме він запускає космічні відтоки. Однак у цьому випадку диска не виявили — а ударна хвиля все одно існує.

Щоб з’ясувати її походження, вчені використали спектроскоп MUSE на Дуже Великому Телескопі Європейської південної обсерваторії. Прилади підтвердили: ударна хвиля напряму пов’язана саме з білим карликом, а не з випадковою пиловою хмарою.

Дослідники також встановили, що RXJ0528+2838 має сильне магнітне поле, здатне перетягувати матеріал від зоряного компаньйона. Ймовірно, саме воно запускає відтік.

Реклама

«Наше відкриття показує, що навіть без диска ці системи можуть створювати потужні відтоки, розкриваючи механізм, який ми ще не розуміємо, ставить під сумнів стандартне уявлення про те, як матерія рухається та взаємодіє в цих екстремальних подвійних системах», — зазначив науковець з польського Астрономічного центру Миколи Коперника Крістіан Ілкевич.

Загадок навколо цього небаченого раніше космічного явища поки що більше, ніж відповідей. Зокрема, магнітне поле білого карлика, яке Скарінгі називає «таємничим двигуном», виглядає надто слабким, аби утворювати потужну спостережувальну ударну хвилю. За нинішніми оцінками, воно здатне підтримувати відтік лише протягом кількох сотень років. Астрономи вважають, що подальші дослідження можуть пролити світло на відкриття, якого ніхто не очікував.

Нагадаємо, легендарний телескоп «Габбл» може завершити свою місію падінням на Землю. Дослідження вказує на ймовірні терміни та потенційну небезпеку уламків.