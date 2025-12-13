Аномалія товщиною 20 кілометрів: вчені з’ясували, що насправді тримає Бермудські острови на плаву

Бермуди мільйони років тримає на плаву дивна геологічна структура / © Pexels

Бермудський трикутник роками лякав світ історіями про зникнення, але реальна загадка цього регіону виявилася геологічною. Нове дослідження показало, що під островами лежить масивна структура, яка порушує звичні уявлення про будову Землі.

«Рятувальний круг» для островів

Зазвичай острови вулканічного походження з часом «просідають» і йдуть під воду, коли тектонічні плити зміщуються від гарячої точки, як це відбувається з Гаваями. Але Бермуди — виняток. Вулкани тут сплять уже 31 мільйон років, а острів все одно височіє над океаном на своєрідному «горбі».

Команда сейсмологів зі США знайшла пояснення. Під корою виявили додатковий шар породи товщиною 20 кілометрів.

«Зазвичай йде дно океанічної кори, а потім очікується мантія. Але на Бермудських островах є цей „інший“ шар, розміщений під корою… Такого рівня товщини ніколи не спостерігали в жодному іншому подібному шарі у світі», — пояснив провідний автор дослідження Вільям Фрейзер з Інституту Карнегі.

Ця структура працює як «пліт». Вона піднімає океанське дно приблизно на 500 метрів і не дає островам затонути.

Спадщина суперконтиненту

Вчені припускають, що цей гігантський шар утворився під час останнього виверження, коли мантійна порода «впорснулася» в кору і там застигла.

Сара Мацца, геологиня з коледжу Сміта, додає цікаву деталь: склад порід вказує на те, що цей матеріал походить із глибин мантії і, ймовірно, був виштовхнутий туди ще під час формування суперконтиненту Пангея (між 900 і 300 мільйонами років тому).

«Той факт, що ми знаходимося в районі, який раніше був серцем останнього суперконтиненту, є частиною історії, яка робить це місце унікальним», — зазначила вона.

Зараз дослідники планують вивчити інші острови світу, щоб зрозуміти, чи справді Бермуди є єдиним місцем на Землі з таким «фундаментом».

