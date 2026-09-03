Аномалія в Сонячній системі: телескоп "Габбл" зафіксував загадковий геометричний шторм над планетою

В атмосфері Сатурна виявили таємничий десятикутний шторм / © Credits

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Нещодавно за допомогою космічного телескопа Габбл міжнародна команда науковців виявила над південним полюсом Сатурна величезну атмосферну хвилю у формі десятикутника, яка постійно змінюється. Це унікальне відкриття стало першим в історії астрономії випадком фіксації масштабного правильного геометричного патерну в південній півкулі газового гіганта.

Про це повідомляє наукове видання Phys.org із посиланням на офіційні дані американського космічного агентства NASA.

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Як астрономи виявили атмосферну аномалію

Це відкриття стало можливим завдяки природній зміні пір року на Сатурні, яка поступово повернула південний полюс планети в зону видимості із Землі. Уперше загадкову хвилясту смугу помітили астрономи-аматори на наземних знімках у 2024 році, а подальші фотографії дозволили чіткіше окреслити структуру десятикутника.

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Згодом до роботи залучили космічний телескоп Габбл, який забезпечив неперевершену чіткість зображень протягом повних обертів планети без перешкод з боку земної атмосфери. Проаналізувавши архівні фотографії програми OPAL, експерти знайшли перші слабкі ознаки зародження цієї десятикутної структури ще на знімках 2023 року.

Структура хвилі та відмінності від гексагона

Зафіксована хвиля розташована всередині одного з потужних струменевих потоків Сатурна і вертикально простягається одразу через кілька атмосферних шарів. Позиція десятикутника на знімках Габбла ледь помітно зміщується, оскільки камери телескопа працюють на різних довжинах хвиль і досліджують різні висоти.

Ця формація дуже нагадує знаменитий гексагон (шестикутник) на північному полюсі, однак на відміну від стабільного північного явища, нова південна хвиля продовжує активно посилюватися. Фахівці планують продовжувати спостереження, щоб з’ясувати причини раптової появи десятикутника та зрозуміти, чи перетвориться він на довготривалу стабільну структуру.

Нагадаємо, вчені давно підозрювали, що на Сатурні можуть йти дощі зі справжніх алмазів. Тепер це припущення отримало ще одне підтвердження.

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