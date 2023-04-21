Аномальна спека і нові рекорди температур: вчені налякали прогнозами щодо клімату

2023 рік рік може стати найспекотнішим в історії.

У 2023-2024 роках середня температура повітря у світі може встановити новий рекорд через зміни клімату та ймовірне повернення погодного явища "Ель-Ніньо".

Про це пише Reuters.

Під час дії феномену "Ель-Ніньо" вітри, що дмуть на захід уздовж екватора, сповільнюються, а тепла вода рухається на схід і спричиняє високу температуру на поверхні океану. "Ель-Ніньо" зазвичай асоціюється з рекордними температурами на глобальному рівні.

Наразі найспекотнішим роком вважають 2016, який збігся із сильним "Ель-Ніньо". Утім, зміни клімату спричиняли хвилі спеки навіть тоді, коли цього явища не було.

"Якщо "Ель-Ніньо" все-таки розвинеться, є великі шанси, що 2023 рік буде спекотнішим за 2016-й, адже світ нагрівається й далі, а люди продовжують спалювати викопне паливо", — розповіли в Інституті Грантема Імперського коледжу Лондону.

Проблему кліматичної кризи на Землі розв'яже Місяць: що пропонують вчені

Американські вчені запропонували дуже незвичайне рішення для боротьби із глобальним потеплінням. Вони вважають, що можна використовувати місячний пил для того, щоб створити захисний "екран" навколо Землі, який зменшив би рівень сонячного випромінювання. Але інші вчені скептично поставилися до цієї ідеї та вважають, що потрібно просто скоротити використання викопного палива, пише The Guardian.

У світі зростає кількість смертей від спеки

20-річне дослідження показало, що понад 5 мільйонів людей у всьому світі помирають щороку через сильні спеку або холод, а кількість смертей, пов'язаних зі спекою, зростає, повідомляє The Guardian.

Дослідження показало, що 9,4% смертей у світі щорічно пов'язані з впливом спеки або холоду, що еквівалентно 74 додатковим смертельним випадкам на 100 000 осіб.

Учені проаналізували дані про смертність і погоду із 750 місць у 43 країнах у період від 2000 до 2019 року і зʼясували, що середньодобова температура в цих місцях збільшувалася на 0,26°C за десятиліття.

Дослідження також показало, що за два десятиліття від холоду померли більше людей, ніж від спеки.

Професор Університету Юмін Гуо, каже, що ця тенденція збережеться через зміни клімату, а загальний рівень смертності може зрости.

"У майбутньому смертність від холоду повинна знижуватися, але оскільки смертність від спеки зростатиме, це означає, що настане переломний момент", — зазначив Гуо.

Читайте також: