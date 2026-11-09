Аномальна таємниця: у найбільшій піщаній пустелі виявили сліди 55 давніх озер, але не людей

Найбільша у світі піщана пустеля Руб-ель-Халі / © Associated Press

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Руб-ель-Халі або «Порожній квартал» простягається на 1000 кілометрів (620 миль) нескінченного піску через Аравійський півострів. Там виявили відклади 55 давніх озер. Однак найбільша у світі піщана пустеля не має жодних слідів стародавніх людей.

Про це пише ScienceAlert.

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Під час цих сприятливих періодів у Порожньому кварталі утворювалися тимчасові зелені коридори, якими первісні люди могли розселятися з Африки. У цьому їх підтримували життєво важливі води стародавніх озер, що раптово з'являлися, а згодом безслідно зникли. Але в цих стародавніх озерах є щось таємниче.

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Команда дослідників пройшла приблизно 1500 кілометрів Порожнього кварталу, шукаючи сліди цих стародавніх озерних відкладень та ознаки їхнього поселення гомінідами.

Загалом вони знайшли докази стародавніх озер у 55 зі 125 досліджених місць, а попередні дослідження датували озерні відкладення в регіоні приблизно 122 000–67 000 років тому. Але жодних слідів стародавніх людей не було.

«Ми стояли на березі одного стародавнього озера за іншим, але не знайшли нічого, створеного людськими руками», — сказав геоархеолог Рудольф Дельмур з Віденського університету в Австрії.

Десятиліттями дослідники висували гіпотезу, що існування стародавніх, тимчасових озер та сусідніх луків у Руб-ель-Халі мало б привабити людські поселення, оскільки групи мігрували з Африки, через Аравію та до Азії. Однак стародавнім людям для встановлення табору потрібно було більше, ніж просто вода.

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Із 125 обстежених локацій тільки на десяти виявили поклади каменю, придатного для розколювання та виготовлення кам'яних знарядь. Усі ці місця були розташовані на периферії пустелі.

Центральний басейн Руб-ель-Халі переважно складається з карбонатних та евапоритових порід, непридатних для виготовлення кам'яних знарядь. За розрахунками дослідників, на 57% території доісторичної Аравії, доступної для води, не було придатної кам'яної сировини.

Згідно з розрахунками дослідників, на 57% території бракувало придатного для виготовлення знарядь праці каменю. У багатьох із цих місць вода була широко доступною, тому поширення каменю, що можна розбивати, відігравало більш помітну роль у визначенні місць поселення людей. Якщо в пустелі з'являється озеро, це не обов'язково сприяє створенню міста.

Раніше повідомляли, що у пустелі Руб-ель-Халі знайшли місто 5000-річної давнини. Наукові дослідження підтвердили те, що колись вважалося легендою: під її пісками виявлено залишки стародавньої цивілізації, яка процвітала на Аравійському півострові тисячі років тому.

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