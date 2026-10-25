Аномальні сигнали з Марса: що виявили вчені в архівних даних NASA

Апарат Viking 2 на Марсі / © Associated Press

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Новий аналіз даних, отриманих майже пів століття тому посадковим апаратом NASA Viking 2, виявив два аномальні сигнали, які могли бути спричинені сейсмічною активністю на Марсі. Дослідники вважають, що один із них, зафіксований на 80-й марсіанський день після посадки, найімовірніше, був справжнім марсотрусом. Водночас учені не виключають альтернативних пояснень.

Про це повідомляє видання IFLScience.

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Viking 2 зафіксував два загадкові сигнали

У 1975 році NASA відправило до Марса два посадкові апарати — Viking 1 і Viking 2. Вони мали, зокрема, допомогти дослідити геологічну будову Червоної планети та знайти можливі ознаки життя. Для цього обидва апарати обладнали сейсмометрами, які повинні були реєструвати коливання марсіанської поверхні.

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Однак експеримент зіткнувся з технічними труднощами. Сейсмометр Viking 1 не вдалося належним чином розгорнути, тоді як прилад Viking 2 працював, але був установлений на корпусі самого посадкового апарата.

Таке розташування мало суттєвий недолік: прилад був надзвичайно чутливим до марсіанського вітру. Через це в записах виникало багато сторонніх коливань, які ускладнювали виявлення справжніх сейсмічних подій.

Як зазначає IFLScience, дослідники повторно проаналізували старі записи з урахуванням знань, отриманих під час пізніших місій. Вони виявили два сигнали, зафіксовані на 53-й і 80-й сол — так називають марсіанську добу. Обидва мали характеристики, схожі на сигнали землетрусів на Землі та марсотрусів, зареєстрованих сучаснішими приладами.

Чому вчені вважають один із сигналів марсотрусом

Найпереконливішим дослідники вважають сигнал, записаний на 80-й сол. Він виник рано-вранці — приблизно через 20 хвилин після того, як Viking 2 зафіксував низьку швидкість вітру.

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Крім того, сигнал був значно потужнішим за звичайні коливання, спричинені марсіанським вітром. Він вирізнявся навіть на тлі денних записів, коли вітровий шум зазвичай був сильнішим.

За оцінкою дослідницької команди, форма хвилі цього сигналу має помітну схожість із записами землетрусів у Каліфорнії та марсотрусів, які пізніше виявив апарат NASA InSight.

Водночас остаточно визначити походження сигналу не вдалося. Серед альтернативних пояснень науковці називають віддалений тектонічний марсотрус або падіння метеорита. Тому висновок про сейсмічне походження події залишається ймовірним, але не остаточно доведеним.

Що сучасні місії розповіли про надра Марса

Значно краще дослідити сейсмічну активність Марса вдалося завдяки місії NASA InSight, яка прибула на планету у 2018 році. На відміну від Viking 2, її сейсмометр установили безпосередньо на поверхні та захистили спеціальним екраном від вітру.

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До завершення місії у 2022 році прилад зареєстрував 1319 марсотрусів. Ці спостереження підтвердили, що Марс є сейсмічно активною планетою.

Аналіз сейсмічних хвиль допомагає вченим досліджувати внутрішню будову планети, зокрема розміри й склад її ядра, мантії та кори. Ці дані також дають змогу краще зрозуміти, як Марс віддає тепло з надр і як змінювався протягом мільярдів років.

На що може вказувати аномалія?

За даними дослідників, місце, яке вдалося визначити для події на 80-й сол, розташоване в районі великих північних рівнин Марса. Воно перекривається з великою областю, яку пов’язують із сезонними марсотрусами, зафіксованими місією InSight.

Це може свідчити про існування тривалої сейсмічно активної області за межами Cerberus Fossae — регіону, де раніше виявили значну кількість марсотрусів.

Якщо сейсмічне походження сигналу Viking 2 підтвердиться, він допоможе доповнити історію сейсмічної активності Марса спостереженнями, зробленими задовго до сучасних дослідницьких місій.

Нагадаємо, після кількох років спостережень учені змогли пояснити походження більшості марсотрусів. Але окрема група підземних поштовхів і досі не вкладається в жодну з відомих теорій.

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