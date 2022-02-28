Нове звернення Anonymous до росіян: якщо не вийдуть на мітинги, кошти з їхніх карток перерахують на ЗСУ

Нове звернення Anonymous до росіян: якщо не вийдуть на мітинги, кошти з їхніх карток перерахують на ЗСУ

Це нібито планують зробити 3 березня.

У Мережі з'явилося відео нібито від Anonymous з їхнім новим зверненням до росіян, країна яких напала на Україну 24 лютого.

У новому зверненні хакери говорять, що якщо росіяни не вийдуть на мітинги, 3 березня кошти з їхніх карток будуть перераховані на рахунки української армії.

Пізніше Мінцифри повідомило, що це відео - фейк.