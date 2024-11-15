Антарктида епохи динозаврів була покрита тропічними лісами: вчені знайшли крихітний доказ

В Антарктиді дослідники вперше знайшли бурштин, що свідчить про існування тропічних лісів поблизу Південного полюса мільйони років тому.

Якби раптом можна було перенестися в Західну Антарктиду епохи динозаврів, то ми не побачили б потужного крижаного покриву на південному континенті Землі. Натомість ми опинилися б у густому, болотистому лісі, де серед квітів, папоротей та хвойних дерев дзижчать комахи. І тепер дослідники мають докази існування тропічних лісів в Антарктиді.

Про це пише Science Alert.

Вчені з Німеччини та Великобританії вперше виявили в Антарктиді бурштин — скам'янілу "кров" древніх хвойних дерев, які росли там між 83 і 92 мільйонами років тому.

Поряд із скам'янілістю коренів, пилком і спорами бурштин є одним із найкращих на сьогодні доказів того, що в середині крейдяного періоду поблизу Південного полюса існували болотисті тропічні ліси і що в цьому доісторичному середовищі переважали хвойні дерева, схожі на ліси, що ростуть сьогодні у Новій Зеландії та Патагонії.

Знахідка бурштину в Антарктиді доводить, що в той далекий час середовище проживання на континенті було досить теплим і вологим, щоб там могли рости хвойні дерева. Очевидно, що всередині крейдяного періоду цим деревам довелося пристосуватися, щоб пережити полярну ніч, яка триває кілька місяців.

До цього відкриття вчені знаходили поклади бурштину крейдяного періоду в Австралії та Новій Зеландії, але місце останньої знахідки виявилося набагато ближчим до Південного полюса.

"Було дуже хвилююче усвідомлювати, що в якийсь момент своєї історії на всіх семи континентах були кліматичні умови, що дозволяють виживати деревам, що виробляють смолу. Наша мета зараз — дізнатися більше про лісову екосистему — чи згоріла вона, чи зможемо ми знайти сліди життя в бурштині. Це відкриття дозволяє здійснити подорож у минуле ще одним, більш прямим шляхом", — каже морський геолог Йоганн Клагес з Інституту Альфреда Вегенера у Німеччині.

Вчені знаходять скам'янілі деревину та листя в Антарктиді з початку 19 століття, але багато з цих відкриттів датуються сотнями мільйонів років тому, коли існував південний супер континент Гондвана. Оскільки Антарктида дрейфувала від Австралії та Південної Америки до південного полюса, не зовсім ясно, що сталося з її лісами.

У 2017 році дослідники провели буріння морського дна поблизу Західної Антарктиди і виявили свідчення існування цих давно втрачених місць проживання, що добре збереглися.

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Після кількох років аналізу Клагес і група дослідників оголосили в 2020 році, що вони знайшли мережу скам'янілого коріння, яке датується серединою крейдяного періоду. Під мікроскопом вони також виявили сліди пилку.

Це буріння надало конкретні докази того, що в Антарктиді колись існували дерева, що виробляють смолу. У шарі аргіліту довжиною 3 метри дослідники знайшли кілька крихітних шматочків напівпрозорого бурштину розміром від 0,5 до 1,0 міліметра.

Крейдяний період був одним із найтепліших періодів в історії Землі, і вулканічні відкладення, виявлені в Антарктиді та прилеглих островах, свідчать про часті лісові пожежі в цей час. Ймовірно, бурштин зберігся і скам'янів, бо високий рівень води швидко покрив деревну смолу, захистивши її від ультрафіолетового випромінювання та окиснення. Схоже, що бурштин навіть містить крихітні шматочки деревної кори, але для підтвердження цього потрібні додаткові аналізи.

Таким чином, поступово, по крихтах, вчені збирають картину того, як виглядали ліси Антарктиди і як вони функціонували близько 90 мільйонів років тому.

Нагадаємо, найбільший льодовиковий період на Землі перетворив всю планету на "сніжок". Вчені знайшли докази, що в минулому льодовики покривали Землю навіть на екваторі.

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