Антарктида може перетворитися на "вогняну землю" – вчені попередили про нову небезпеку

Під крижаним щитом Антарктиди ховається величезна сила, яка одного разу може вирватися назовні у відповідь на глобальне потепління клімату. Йдеться про гігантський вулкан Еребус і ще принаймні сотню менш помітних вулканів, розташованих в Антарктиді.

Про це пише Live Science.

Більшість цих вулканів розташовано на західному узбережжі Антарктиди. Деякі з них височіють над поверхнею континенту, але переважно вулкани заховані на глибині кількох кілометрів під антарктичним крижаним щитом.

Зміна клімату призводить до танення крижаного покриву, що підвищує рівень світового океану. Зменшення товщини крижаного щита також зменшує тиск на поверхню найхолоднішого континенту планети, що веде до збільшення активності підльодовикових вулканів.

Міжнародна команда вчених провела 4000 комп'ютерних симуляцій, щоб вивчити, як втрата крижаного покриву впливає на вулкани Антарктиди. Дослідники виявили, що поступове танення може збільшити кількість та силу підльодовикових вивержень.

"Причина в тому, що через танення льоду зменшується тиск на магматичні осередки під поверхнею, змушуючи стислу магму розширюватися. Це розширення збільшує тиск на стінки магматичного осередку та може призвести до вивержень", — йдеться у статті.

Деякі магматичні осередки також містять велику кількість летких газів, які зазвичай розчиняються в магмі. У міру охолодження магми та зниження тиску гірських порід ці гази вириваються з розчину, як вуглекислий газ із щойно відкритої пляшки з газованим напоєм, збільшуючи тиск у магматичному осередку. Це означає, що лід, який тане, може прискорити початок виверження підльодовикового вулкана.

Виверження підльодовикових вулканів можуть бути невидимі на поверхні, але вони матимуть наслідки для крижаного покриву. Тепло від цих вивержень може посилити танення льоду глибоко під поверхнею і послабити крижаний покрив, що лежить вище. Це ще більше знизить тиск на магматичні вогнища та посилить подальші виверження вулканів.

Автори дослідження попередили, що це повільний процес, який може тривати сотні років. Але теоретично, якщо механізм вже запущено, його імовірно вже не можна зупинити, навіть якщо людям вдасться зупинити глобальне потепління.

"Крижаний щит Антарктиди був набагато товщі під час останнього льодовикового періоду, і цілком можливо, що той же процес розвантаження та розширення магми та газу міг сприяти минулим виверженням", — зазначили автори дослідження.

Нагадаємо, обвалення гігантського льодовика Туейтса в Антарктиді, який називають "льодовиком Судного дня" через його потенціал підвищити рівень світового океану більш ніж на два фути (0,6 м), навряд чи відбудеться ще в цьому столітті. Тривожний висновок Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК) ООН експерти поставили під сумнів.

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