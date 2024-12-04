Антарктида зеленіє: площа рослинності зросла вдесятеро за останні 35 років

Витривалі рослини адаптувалися до складних умов, почавши колонізацію оголених каменів і поступово створюючи умови для інших видів рослинності.

Супутники, що спостерігають за Землею, продовжують фіксувати зміни клімату. За їхніми даними, колись вкриті льодом території Антарктиди поступово зеленіють через поширення рослинності.

Про це пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені, аналізуючи супутникові дані за останні 35 років, виявили, що площа земель, вкритих рослинністю на Антарктичному півострові, зросла більш ніж у 10 разів: із 0,86 кв. км у 1986 році до 11,95 кв. км у 2021 році.

Озеленення найхолоднішого регіону планети

Ці зміни найпомітніші в тепліших районах півострова, де першими “заселенцями” стали мохи й лишайники. Витривалі рослини адаптувалися до складних умов, почавши колонізацію оголених каменів і поступово створюючи умови для інших видів рослинності.

За словами вчених-екологів Томаса Роланда з Університету Ексетера та Оллі Бартлетта з Університету Гартфордшира, ці зміни фіксували за допомогою супутників Landsat, які NASA і Геологічна служба США використовують із 1975 року для вивчення клімату.

Причини змін

Західна частина Антарктичного півострова нагрівається значно швидше за інші регіони Землі, що призводить до відступу льодовиків, скорочення площі морського льоду й збільшення відкритих водойм. Основною причиною цього процесу називають зростання викидів парникових газів.

Попередні дослідження вже показували прискорення біологічної активності в Антарктиді, але тепер учені підтвердили, що зелені зони не лише поширюються на більші висоти, а й охоплюють нові площі.

Антарктида стає зеленішою через зміну клімату. Карта

Карта, складена вченими, показує поширення зеленої рослинності на півострові, особливо на територіях нижче 300 метрів над рівнем моря. Ці дані є важливим сигналом про те, як антропогенні зміни клімату впливають навіть на найвіддаленіші та найхолодніші куточки планети.

Нагадаємо, що в Антарктиді дослідники вперше знайшли бурштин, що свідчить про існування тропічних лісів поблизу Південного полюса мільйони років тому.

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