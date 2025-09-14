Антарктида нагрівається швидше, ніж вважалося: вчені б’ють на сполох через наслідки для світу

Танення льодовиків Антарктиди може прискоритися / © Pixabay

Зміни в океані прискорюють танення льодовиків у Східній Антарктиді. А саме центральні її райони нагріваються значно швидше, ніж передбачали кліматичні моделі.

Про це йдеться у новому дослідженні.

Вчені виявили, що середня річна температура у внутрішніх частинах континенту зростає на 0,45–0,72°C за десятиліття, що перевищує глобальні тенденції.

Японські науковці з Університету Нагої пояснюють: причина криється у змінах у південній частині Індійського океану. Там теплі течії підсилюють температурні контрасти, що провокує сильні шторми та зміни циркуляції атмосфери. Як наслідок — тепле повітря з середніх широт проникає глибоко вглиб Антарктиди.

Раніше більшість кліматичних даних отримували зі станцій уздовж узбережжя. У центральних районах континенту працюють лише кілька метеостанцій, тож процеси в глибині материка залишалися майже невідомими. Використання автоматичних станцій дозволило заповнити цю прогалину.

Антарктида нагрівається: що це означає для світу

Сучасні кліматичні моделі не враховують цей механізм нагрівання, тому прогнози танення льодовиків та підняття рівня океану можуть бути суттєво заниженими. Якщо потепління сягне узбережжя, процес руйнування антарктичних льодовиків може різко прискоритися.

