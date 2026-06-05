Антарктида перетворюється на "газон": хто посіяв траву і чим це загрожує крижаному континенту

В Антарктиді почала рости трава

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Наприкінці минулого 2025 року дослідники виявили в Антарктиді поодинокий кущ нетипової трави, який довелося терміново виривати з корінням. Цей інцидент вкотре підкреслив серйозну екологічну проблему чужорідних рослин, які адаптуються до життя у найхолоднішому місці планети.

Про стрімке поширення бур’янів на Південному полюсі та безпорадність міжнародного законодавства пише Earth.com.

Безбілетні пасажири на крижині

Чужорідні рослини зазвичай потрапляють до Антарктиди випадково, прикріпившись до черевиків, липучок на одязі чи вантажних контейнерів. Завдяки потеплінню у прибережних зонах ці «безбілетні пасажири» отримують шанс на виживання і вкорінення.

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Дослідник Кевін Г’юз із Британської антарктичної служби зазначає, що з сотень зафіксованих випадків закріпитися на континенті змогли близько двадцяти немісцевих видів.

Багаторічна війна з бур’янами

Справжнім головним болем для науковців стала звичайна однорічна трава — тонконіг, невибаглива та схильна до швидкого поширення. Ще в середині вісімдесятих років її помітили поблизу польської дослідницької станції на острові Кінг-Джордж.

Через повільну початкову реакцію цей інвазивний вид настільки міцно вкоренився, що марні зусилля з його викорінення тривають і досі.

Загроза для крихкої екології континенту

Поширення чужорідної трави становить смертельну небезпеку, адже вона агресивно витісняє вразливу місцеву флору. Як пояснюють екологи Британської антарктичної служби, аборигенні мохи та унікальні судинні рослини еволюціонували для виживання в екстремальних умовах і ростуть дуже повільно, тому просто не можуть конкурувати зі швидкорослими бур’янами за дефіцитні поживні речовини.

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Крім того, звичайна інвазивна трава здатна незворотно змінювати хімічний склад ґрунту та створювати сприятливі умови для розмноження немісцевих комах. Вчені попереджають, що такі зміни можуть призвести до колапсу первинної екосистеми, адже безхребетні шкідники поширюються ще швидше за рослини.

Кліматичні зміни та потік туристів

Узбережжя Антарктиди стає теплішим і вологішим, що створює ідеальні умови для виживання насіння, яке раніше просто гинуло б від суворого холоду. Майже дві третини опитаних експертів вважають глобальне потепління головною рушійною силою цієї проблеми.

Ситуацію також значно ускладнює великий потік туристів і науковців, які ненавмисно розносять небезпечне насіння по всьому материку.

Бюрократія проти екології

Управління Антарктидою здійснюється на основі договору 1959 року, який вимагає згоди майже шістдесяти країн для ухвалення будь-яких спільних рішень. Такий консенсус занадто уповільнює оперативне реагування, тому в питаннях знищення бур’янів окремі країни змушені діяти самостійно.

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Науковці зазначають, що договір мовчазно толерує такі односторонні дії, адже швидкість важливіша за дипломатичну координацію, коли небезпечна трава починає розростатися.

Нагадаємо, вчені Британської антарктичної служби знайшли в Антарктиді під багатокілометровим шаром льоду залишки стародавнього світу. «Континент-привид» виявився старішим за Місяць.

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