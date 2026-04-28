Антарктика тане знизу: вчені попередили про нову загрозу для крижаних шельфів

Антарктика / © visualhunt.com/size4riggerboots

Антарктика може втрачати лід не лише через потепління повітря, а й через процеси в океані. Нове дослідження свідчить, що теплі глибинні води поступово наближаються до крижаних шельфів континенту.

Про це пише видання Daily Mail.

Йдеться про так звану приполярну глибинну воду — відносно теплий океанічний потік, який зазвичай утримується далеко від льодовикових покривів на глибині близько 500 метрів. За словами науковців, сильні вітри в Південному океані дедалі більше виштовхують ці води ближче до поверхні.

Хоча температура такої води становить лише близько 2°C, цього достатньо, щоб послаблювати антарктичні шельфові льодовики. Саме вони стримують внутрішні льодовикові щити та льодовики Антарктиди, які містять величезні обсяги прісної води.

Вчені виміряли рух маси, що отримала назву «приполярної глибинної води» (ПЗВ), і визнали, що за останні 40 років вона стала товщою та відповідала Антарктиці. / © Daily Mail

Професорка Сара Пуркі з Інституту океанографії Скріппса пояснила, що раніше льодові щити були захищені шаром холодної води, який не давав їм танути.

«Тепер здається, що циркуляція в океані змінилася, і це майже так, ніби хтось відкрив кран із гарячою водою, а вода у ванні стає теплішою», — сказала вона.

Щоб підтвердити цей процес, дослідники об’єднали дані корабельних спостережень із показниками плавучих зондів Argo, які постійно збирають інформацію у верхніх шарах океану. Так їм вдалося створити детальний масив щомісячних спостережень за понад чотири десятиліття.

Результати вперше чітко показали: тепло з глибин океану справді рухається в напрямку Антарктиди.

Науковці попереджають, що тепла вода не лише напряму сприяє таненню шельфових льодовиків, а й відсуває лінію, де лід контактує з корінною породою. Через це дедалі більша частина льоду опиняється під впливом теплої води, що може пришвидшити його втрату.

Дослідники також вказують на ширші наслідки: підвищення рівня моря, ризики для прибережних громад і можливий вплив на глобальні океанічні течії.

За словами одного з авторів дослідження доктора Джошуа Ланхема, це вже не лише сценарій майбутнього.

«Тепер ми бачимо, що цей сценарій уже починає проявлятися у спостереженнях», — заявив він.

