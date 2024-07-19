Антивіковий препарат "святого Грааля" продовжує життя на 25% і запобігає раку – прорив учених

Науковці здійснили прорив у пошуках вічного життя, розробивши препарат, який вимикає білок, пов'язаний зі старінням.

Про це пише BBC.

Вчені виявили, що "святий Грааль" продовжує життя щурів на 25%, на додачу до низки інших переваг.

Після 25-тижневого курсу лікування у гризунів знизився ризик розвитку раку, у них не з'явилося сивого волосся, покращився зір і функціональність м'язів.

Завдяки цьому в лабораторії вони отримали прізвисько "бабусі-супермоделі" завдяки більш молодому зовнішньому вигляду і кращому загальному стану здоров'я.

Щури, які отримували лікування, мали вік 75 тижнів, що еквівалентно 55-річній людині, і прожили в середньому 155 тижнів. Гризуни, які не отримували лікування, померли в середньому на 120 тижні.

Двоє мишей одного віку. Та, що ліворуч, постаріла нормально, а та, що праворуч, отримала препарат проти старіння / Фото: MRC Laboratory of Medical Sciences/Duke University

Білок під назвою інтерлейкін-11 (IL-11) перейшов до людини від риб близько 450 мільйонів років тому, і дослідники вважають, що саме він відповідає за негативні процеси старіння. Цей ген пов'язаний з хронічним запаленням, рубцюванням тканин органів, порушенням обміну речовин, виснаженням м'язів і серцевим фіброзом.

Професор Стюарт Кук з Лабораторії медичних досліджень Медичної дослідницької ради (MRC LMS), який був одним з авторів дослідження, назвав отримані результати "дуже захопливими".

Він сказав: "У пролікованих мишей було менше ракових захворювань, і вони не мали звичайних ознак старіння і кволості, але ми також побачили зменшення втрати м'язової маси і поліпшення м'язової сили. Іншими словами, старі миші, які отримували анти-IL11, були здоровішими".

Він додав, що хоча результати були отримані лише на мишах, ці дані дають "спокусливу можливість", що препарати можуть так само впливати на людей літнього віку.

Він продовжив: "Лікування анти-IL-11 наразі проходить клінічні випробування на людях за інших захворювань, що потенційно відкриває захопливі можливості для вивчення його впливу на людей літнього віку в майбутньому".

Вчений додав, що хоча випробування ще не завершені, дані свідчать про те, що препарат є безпечним для людини.

У рамках дослідження вчені провели два експерименти. У першому щурам видалили IL-11, який продовжує тривалість життя гризунів у середньому на понад 20%. Другий експеримент показав "драматичні" антивікові результати, коли тваринам вводили препарат проти IL-11.

Тривалість життя самців і самок щурів збільшилася на 25%.

Нагадаємо, вчені виявили новий тип втрати пам'яті, який часто плутають із хворобою Альцгеймера, і назвали перші симптоми. Лімбічно-переважаючий амнестичний нейродегенеративний синдром, або LANS, прогресує повільніше та має кращий прогноз для пацієнта.

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