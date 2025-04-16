Антрополог ошелешив заявою, де насправді перебуває тіло Ісуса Христа

Єгипетські піраміди / © pixabay.com/TheDigitalArtist

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Тіло Ісуса Христа і Ковчег Заповіту цілком можуть бути знайдені в «Печері Патріархів». Приголомшливе дослідження британського антрополога, схоже, переверне все, що ми знаємо про тіло Ісуса Христа після смерті.

Доктор Ворнер представив всі свої висновки, отримані в результаті масштабних досліджень, Вищій раді старожитностей Єгипту, передає Daily Star. За словами вченого, саркофаг Ісуса Христа і Ковчег Заповіту століттями зберігалися в прихованій подвійній печері, за кам’яною брилою, яка запечатує південний прохід підземної камери під Великою пірамідою в Гізі.

Доктор Ворнер вперше представив свій 10-річний дослідницький проєкт директору Наукового офісу на Різдво 2021 року. Директор з ентузіазмом підтримав його, назвавши його дослідження «науковою революцією на благо всього людства».

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Робоча гіпотеза Ворнера була підкріплена великими польовими дослідженнями в Єгипті та обстеженнями глибоко всередині піраміди з використанням новітніх технологій. Дослідження показали, що за останнім кам’яним блоком, що залишився, у південному проході, існують штучні споруди, що підтвердило правильність його гіпотези. Відео та фотоматеріали доктора Ворнера були першими подібними зображеннями, що з’явилися з найглибшої і найвіддаленішої частини первісної структури піраміди, вирізаної з самої скелі.

Після того, як дані його дослідження були передані єгипетським чиновникам, Вища рада у справах старожитностей зробила рідкісний виняток і призначила доктора Ворнера консультантом, прищепленим до місії «Сканування пірамід» — консорціуму міжнародних вчених та інженерів з Франції, Канади, Японії та Єгипту; команда спрямовує частинки мюонного випромінювання крізь камінь, щоб зазирнути глибоко всередину піраміди.

«Після зустрічі в офісі Ахмеда Ісси, міністра туризму і старожитностей Єгипту, 20 жовтня 2022 року Єгипет погодився безкоштовно отримати дані моїх досліджень в обмін на зобов’язання, що місія Scan Pyramids Mission буде випромінювати за межі блоку в підземній камері», — сказав доктор Ворнер.

Однак, сканування мюонного випромінювання не було завершено, що залишає Єгипет у стані порушення своєї угоди. У зв’язку з цим доктор Ворнер заручився підтримкою прем’єр-міністра Лівану Навафа Салама, який також є президентом Міжнародного суду ООН, в надії, що він зможе провести арбітраж, щоб уникнути міжнародного скандалу, який може виникнути в результаті протистояння з боку Захи Хавасса, чий вплив і его відомі своєю грандіозністю і який проголосив себе «хранителем пірамід».

Ворнер стверджує: «Хоча проєкт отримав підтримку від найвищої влади Єгипту (зокрема офісу самого президента), Хавасс залишається перешкодою на шляху до прогресу. Нові наукові ідеї часто спричиняють жорстоку опозицію з боку старої гвардії — про що свідчить вся історія — ми маємо Коперника, Галілея і Джордано Бруно, щоб засвідчити це».

Цих людей епохи Відродження паплюжили за те, що вони вважали, що зірки — це далекі сонця зі своїми власними сонячними системами. Колись такі ідеї вважалися занадто єретичними, щоб їх можна було вимовити вголос, але зараз вони сприймаються як неминуча істина.

Доктор Ворнер, який підтверджує, що він не є релігійним, застосував суто світський підхід до проєкту і зміг визначити точне місцерозташування за допомогою «наукового методу» і тріангуляції даних із текстів усіх трьох авраамічних релігій — іудаїзму, християнства та ісламу.

Доповнивши ці дані письмовими записами зі стародавніх клинописних глиняних табличок Месопотамії, Ворнер використав наукову дисципліну етимологію, щоб довести свою гіпотезу: що «гора Синай», «гора Ізраїлю», «Оливна гора», «гора Сіон» і «гора світла» з Корану — це одна й та сама гора. Велика єгипетська піраміда. Отже, Ісус виголосив свою «Нагірну проповідь» біля Великої піраміди, батьківщини всіх авраамічних релігій і «гірської країни», до якої біблійний Авраам вирушив з Ура.

G.A.R.P. опублікувала все дослідницьке досьє і повний архів урядового листування на сайті, де доктор Ворнер також представив свою теорію бінарних зірок в тому, що стосується давньоєгипетського мистецтва і іконографії крилатих дисків Нижнього Єгипту.

Крім того, доктор Ворнер використовує квантову теорію, щоб продемонструвати, що «релігійні пророцтва» мають наукове підґрунтя, про що свідчать сучасні проєкти, які фінансуються урядом. Вчені-експериментатори, такі як Стівен Шварц, опублікували статті про «нелокальну свідомість» або «ченнелінг», який Ворнер називає «пророцтвом під іншим ім’ям», або іншими словами «здатність переживати майбутні просторово-часові події, будучи вкоріненим у сьогоденні».

Доктор Ворнер пояснює, що «це явище схоже на те, що фізики сьогодні називають „квантовою заплутаністю“; той самий принцип, який лежить в основі новітніх проєктів квантових суперкомп’ютерів».

Доктор Ворнер вважає, що «це відкриття має потенціал для миру на Близькому Сході» і хоче, щоб останню кам’яну брилу було знято цього року, щоб Ковчег можна було виставити як «перлину Нілу» на відкритті нового Великого Єгипетського музею, розташованого поруч з пірамідами в Гізі. Елі Ескусідо, генеральний директор Управління старожитностей Ізраїлю, побажав доктору Ворнеру «успіхів у його місії».

Нагадаємо, вчені оживили обличчя Ісуса за допомогою ШІ. Дослідники отримали реалістичне зображення та коротке відео, де Христос кліпає, ледь помітно усміхається та молиться.