Антрополог виявив раніше невідомий вид писемності мая: вівтар зберігав секрет понад 13 століть

Вівтар цивілізації мая приховував важливі дати, закодовані жестами рук

Антрополог Річ Сандовал стверджує, що зміг розшифрувати приховані знаки на знаменитому кам’яному вівтарі цивілізації мая Altar Q, що розташований в археологічному комплексі Копан в Гондурасі. На його думку, позиції рук правителів, зображених на вівтарі, є окремим видом писемності, яка використовувалася для позначення важливих дат за календарем довгого рахунку мая. Ця система, ймовірно, доповнювала ієрогліфічну писемність, вже відому науковцям.

Таємниця вівтаря Altar Q

Річ Сандовал, лінгвістичний антрополог з Університету Метрополітен Стейт у Денвері, дослідив кам’яний вівтар Altar Q, що датується кінцем VIII століття. На його чотирьох сторонах зображено 16 правителів Копана, кожен з яких має специфічне положення рук та ієрогліфи. Вчені вивчали цей артефакт з середини XIX століття, але ніхто раніше не помічав, що позиції рук мають глибший сенс.

Сандовал стверджує, що в його дослідженні йдеться про «один з найзнаменитіших артефактів стародавньої Мезоамерики». Він зазначає, що певні позиції рук правителів зустрічаються на багатьох інших артефактах мая.

«Майже всюди, де ви бачите ієрогліфи мая, ви бачите фігуру, часто в центрі, щонайменше одну, а іноді й кілька фігур, які тримають руки в дуже унікальних положеннях», — сказав Сандовал.

Він розшифрував ці форми як «знаки рук» або жестову мову з дуже специфічним значенням. Його інтерпретація передбачає, що цивілізація мая, яка процвітала в частинах південної Мексики та Центральної Америки, мала систему письма, що використовувала два алфавіти — ієрогліфи та жестову мову.

«Багато дослідників раніше думали, що ієрогліфи були єдиним алфавітом в системі письма мая», — пояснює дослідник.

За його словами, його дослідження показує, що «у системі письма є два алфавіти, тому вона набагато складніша, ніж ми думали».

Календарний код

Відома система письма мая складається з понад 1000 ієрогліфів, що позначають слова та склади, багато з яких досі не розшифровані. Оскільки Altar Q містить як ієрогліфи, так і знаки рук, Сандовал використав його як свого роду Розеттський камінь.

Згідно з дослідженням, знаки рук на вівтарі Altar Q позначають чотири дати: 27 листопада 437 року, 30 квітня 820 року, 21 жовтня 764 року та 7 січня 776 року. Ці дати представлені п’ятьма «блоками» днів, які складають календар Довгого рахунку. Ці дати є унікальними для кожного з 16 правителів, які зображені на вівтарі.

Антрополог зосередився на вільних руках кожного з 16 правителів, оскільки більшість з них тримають щось в іншій руці. Порівнюючи 16 знаків рук з ієрогліфами, він помітив, що два окремі знаки рук схожі на відомі ієрогліфічні варіанти числа нуль, а їхні шаблони розподілу схожі на ті, що використовуються для нулів у календарних датах.

Сандовал припустив, що ці два знаки рук позначають нулі, а 16 знаків рук утворюють чотири дати календаря. Як для доказу, він звернув увагу на ієрогліфи, які містили дати, записані в Календарному колі — іншій системі мая, яка оперує короткими циклами. Він виявив разючу поширеність числа 16. Наприклад, коефіцієнти календарних дат сходження на престол і смерті першого та останнього правителів, складають 16. Це число, як пояснив Сандовал, є найважливішим на цьому артефакті.

Теорія, що потребує перевірки

Річ Сандовал впевнений у своєму розшифруванні та вважає, що воно підкріплене численними доказами. Антрополог сподівається, що його часткове розшифрування стане основою для майбутніх досліджень. Однак, не всі науковці згодні з його висновками.

«Це виглядає дуже непереконливо», — сказав Александр Токовінін, археолог-антрополог, який спеціалізується на епіграфіці мая в Університеті Алабами.

Він вважає, що візуальні та текстові дані, схоже, були «маніпульовані, щоб відповідати гіпотезі автора». З усім тим, відкриття Сандовала може стати важливим кроком у вивченні стародавньої цивілізації мая.

Нагадаємо, вчені висунули нову теорію занепаду цивілізації мая. Однією з ймовірних причин дослідники назвали тривалу посуху, яка призвела до нестачі продовольства, голоду та соціальних заворушень.