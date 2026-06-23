Античне прокляття: унікальний артефакт розкрив давньоєгипетський ритуал із демонами

Табличка з прокляттям Херлена. Фото: Ельке Фукс / Інститут папірології Гейдельберзького університету

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Під час нещодавніх археологічних досліджень у нідерландському муніципалітеті Герлен фахівці з Гейдельберзького університету за допомогою новітніх технологій сканування виявили та розшифрували давньоримську свинцеву табличку з прокляттям. Цей артефакт допоможе детально вивчити міграцію магічних ритуалів античності.

Про містичний зв’язок знахідки із єгипетськими божествами пише Popular Science.

Загадка авторів магічного тексту

Свинцеві таблички традиційно використовувалися для вирішення повсякденних проблем у Стародавньому Римі. Їх ховали разом із померлими через нібито потужні зв’язувальні властивості цього важкого металу. Однак знахідка на місці колишнього військового поселення Коріоваллум вражає саме своїм нетиповим наповненням, адже її текст напряму закликає єгипетських божеств та демонів.

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Під час розшифрування фахівці Інституту папірології виявили, що заклинання до цих могутніх надприродних істот написане не традиційною латиною, а давньогрецькою мовою. У тексті ідентифікували двох чоловіків із латинськими іменами та двох жінок із грецькими, яких називають поневоленими особами. Також дослідники помітили три магічні руни, які слугували спеціальними символами для комунікації з демонічними силами.

«Табличка слугувала або прокляттям проти цих чотирьох рабів, або прокляттям від їхнього імені проти неназваної особи», — пояснив папіролог Родні Аст.

Злиття культур та походження артефакту

Імена поневолених людей можуть дати вченим важливі підказки щодо справжніх авторів тексту та місця їхнього походження. Фахівці припускають, що здатність спілкуватися з божественними силами могла бути завезена безпосередньо з Єгипту, який того часу перебував під владою римлян.

«Не можна виключати, що одна з двох жінок була авторкою напису і привезла з собою цю передбачувану здатність творити прокляття», — зазначила папірологиня Юлія Лугова.

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Єгиптолог Йоахім Квак додав, що поєднання релігійних, мовних та культурних впливів ідеально відображає ту історичну епоху. У ті часи близькосхідні, єгипетські, єврейські та навіть християнські традиції дедалі частіше зливалися і поширювалися по всій Римській імперії. Ця крихітна археологічна знахідка дуже яскраво підкреслює такий глобальний культурний обмін.

Нагадаємо, вчені розшифрували страшне послання з минулого. Клинописні таблички з Вавилонії, яким вже кілька тисяч років містять передбачення голоду та епідемій.

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