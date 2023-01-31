Апарат NASA передав на Землю нові знімки Юпітера: вони можуть бути останніми

Космічний апарат NASA здійснив свій 48-й близький обліт Юпітера і надіслав на Землю нову порцію фотографій планети. Але в NASA заявили, що через технічні проблеми з камерою апарату, йому вдалося зробити всього 44 із запланованих 214 зображень.

Про це пише Forbes.

У NASA заявили, що минула проблема, яка не дозволила "Юноні" вчасно відправити зображення на Землю, була пов'язана з перегрівом основної камери апарату — JunoCam. Тоді температура приладу надто збільшилася і це тривало протягом 36 хвилин. Але тепер ситуація стала ще гіршою.

Фото: NASA

JunoCam на деякий час вийшла з ладу через значний перегрів, який тривав цілих 23 години. Цього разу вчені також не могли довгий час отримати нові зображення Юпітера. Якщо минулого разу знадобилося втручання інженерів NASA, які за допомогою відправлених команд відновили працездатність "Юнони", то цього разу проблема вирішилася сама собою.

У повідомленні NASA сказано, що камера після значного перегріву повернулася до нормальної температури і продовжила свою роботу. Після цього всі отримані зображення Юпітера були відправлені на Землю, але з'ясувалося, що замість 214 знімків південної півкулі планети апарат зробив лише 44.

Нагадаємо, космічний телескоп Джеймс Вебб зафіксував незвичайну кільцеподібну галактику Колесо Воза, яка утворюється після зіткнення із галактикою-супутником.

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