Апарат NASA показав, який вигляд має зима на Марсі (фото)

За словами вчених, на Марсі також існує сухий лід, який є твердою формою вуглекислого газу.

Учені з Лабораторії реактивного руху NASA створили спеціальний відеоролик, де вони показали особливості марсіанської зими.

Про це пише Space.

Марс — це пустельна та холодна планета, а взимку рівень температури опускається надзвичайно низько. Тим не менш, інопланетні зимові пейзажі цієї планети вражають. За останні кілька десятиліть космічні апарати NASA змогли виявити багато дивних особливостей на поверхні Марса, особливо якщо йдеться про лід. Сніг на Червоній планеті відрізняється від того, який ми звикли бачити на Землі.

Це сухий лід, що складається з діоксиду вуглецю. Він не тане, як це відбувається з водяним льодом, а сублімується, трансформуючись з твердого стану в газоподібний.

Фото: NASA

"У деяких місцях на Марсі можна виявити такий, як і на Землі, водяний лід. Він розташований прямо під поверхнею, і це ми дізналися завдяки нашим космічним апаратам. Цей водяний лід стане в нагоді для майбутніх підкорювачів Марса, коли ми туди полетимо. На Марсі можна побачити все, що завгодно: тут є утворення на поверхні у формі павуків, віял, гейзерів, є навіть щось, що нагадує яєчню. Тут дуже багато унікальних утворень", — сказав Сільвен Піке з Лабораторії реактивного руху NASA.

Нагадаємо, дослідники з’ясували, коли і як зникло життя на Марсі.

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