Апарат NASA зафіксував незвичайну комету, яка облетіла Сонце

Про існування комети 96P/Макхольца 1 вчені знають уже 36 років. Однак 15 років тому вчені дізналися, що вона має дуже незвичайний склад як для таких короткоперіодичних комет – у ній дуже мало вуглецю. Тепер вчені підтвердили ще одну незвичну особливість цієї комети – вона має хвіст не лише позаду, як у всіх інших, а й передній хвіст, що летить попереду комети.

Про це пише Space.

Комета 96P/Макхольца 1 має діаметр приблизно 6 км і в період між 30 січня і 2 лютого цього року за її наближенням до Сонця спостерігав космічний апарат SOHO. Ця комета кожні 5 років підлітає до нашої зірки і вчені з 2017 року підозрювали, що вона має, крім незвичайного складу, ще одну особливість – передній хвіст із крижаних уламків.

Завдяки новим спостереженням апарату SOHO вчені підтвердили свої здогади та виявили, що попереду комети все-таки є хвіст, який має завширшки приблизно 6 км. Звичайно ж спостереження показали, що, як і в інших комет, у 96P/Макхольца 1 є хвіст з уламків, який протирається за кометою, коли тепло Сонця випаровує її крижану поверхню. Прилади апарату SOHO зробили серію зображень, на яких чітко видно фрагменти комети, що знаходяться по різні сторони від крижаної кулі під час польоту навколо Сонця.

Проаналізувавши ще раз архівні дані, вчені виявили тонкий слід з уламків, які ніби переслідувала комета, але цей хвіст перебував далеко попереду крижаної кулі.

Нові зображення SOHO більш чітко показали, що теорія та попередні дані підтверджують існування у комети 96P/Макхольця 1 відразу двох хвостів. Тепер вчені готуються до наступного зближення цієї комети із Сонцем 2028 року.

Нагадаємо, космічний апарат NASA під назвою SOHO за допомогою своїх приладів зафіксував смертельне занурення комети в Сонце.

До Землі наближається яскрава комета

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