Апарат SpaceX на повному ходу врізався в Місяць: наслідки здивували навіть учених

Місяць / © Associated Press

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Зіткнення верхнього ступеня ракети SpaceX Falcon 9 із поверхнею Місяця цього тижня дало вченим можливість отримати нові дані про хімічний склад супутника Землі.

Про це повідомляє The Guardian.

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За інформацією видання, фрагмент ракети врізався у поверхню Місяця зі швидкістю близько 8690 км/год. Спостереження проводили за допомогою Великого телескопа Європейської південної обсерваторії в Чилі.

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Після удару науковці зафіксували спектральні лінії — своєрідні «хімічні відбитки», які свідчать про наявність у пиловому шлейфі газів натрію та літію.

Як зазначається, ці сигнали залишалися видимими лише протягом п’яти-десяти хвилин після зіткнення. За оцінкою астронома Центру космічної фізики Бостонського університету Карла Шмідта, пиловий шлейф простягнувся на кілька десятків кілометрів.

Фахівці пояснюють, що удар стався поблизу термінатора — межі між освітленою та темною сторонами Місяця. Завдяки тому, що пиловий шлейф на короткий час освітило Сонце, дослідники отримали можливість проаналізувати його склад, хоча сам момент зіткнення майже ніхто не зміг зафіксувати.

За словами Шмідта, натрій, найімовірніше, походить із місячного ґрунту, тоді як літій міг потрапити до пилового шлейфу зі зруйнованого ступеня ракети.

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«Це спостереження пройшло не ідеально, і це дуже грубий аналіз, але я хотів швидко поділитися результатами, і з часом ми зможемо сказати про них більше», — зазначив астроном.

Як нагадує The Guardian, раніше науковець Національної лабораторії Лос-Аламоса Бенджамін Фернандо припускав, що подібні зіткнення можуть дати цінну інформацію для майбутніх сейсмічних досліджень Місяця, а також допомогти оцінити ризики, пов’язані зі штучним космічним сміттям. Це має особливе значення з огляду на плани NASA щодо створення довготривалої присутності людей на супутнику Землі.

Австралійська астрофізикиня Сара Вебб також припустила, що сила удару могла утворити новий кратер діаметром близько 20 метрів і глибиною приблизно п’ять метрів.

«Чого ми не очікували, так це того, наскільки важко буде побачити цей удар. Ми мали кілька телескопів і багато людей, які спостерігали за Місяцем, але ніхто не отримав чітких зображень або кадрів самого моменту зіткнення», — розповіла Вебб.

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Найближчими днями NASA за допомогою апарата Lunar Reconnaissance Orbiter, а також південнокорейський зонд Pathfinder Lunar Orbiter планують отримати знімки місця падіння. Очікується, що вони допоможуть підтвердити появу нового кратера та зафіксувати уламки ракети.

Раніше повідомлялося, що учені запропонували доставляти ядерний заряд усередину небезпечного астероїда, щоб зруйнувати його або змінити траєкторію польоту до Землі.

Ми раніше інформували, що після кількох років спостережень учені змогли пояснити походження більшості марсотрусів.

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