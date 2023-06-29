Апарати NASA знищили життя, яке виявили на Марсі: нова теорія

Вчені кажуть, що закріпилися у думці, що мікроорганізми на Марсі колись були.

Американський планетолог Дірк Шульц-Мекач заявив, що життя на Марсі було виявлено 50 років тому, але апарати NASA його випадково знищили. Ця теорія виникла з неоднозначних результатів експериментів із виявлення життя, проведених спусковими апаратами "Вікінг" у середині 1970-х рокі

Про це пише Big Think.

У середині 1970-х років NASA відправило до поверхні Марса два посадкові апарати "Вікінг", оснащені приладами, які провели єдині експерименти з виявлення життя, які будь-коли проводили на іншій планеті. Результати цих випробувань були дуже суперечливими, адже одні показали, що життя може бути на Червоній планеті, а інші — що його не може бути на Марсі.

Апарати "Вікінг" також були оснащені приладами для виявлення органічних сполук. Вони виявили невелику кількість хлорованих органічних речовин, які спочатку вважалися забрудненням із Землі. Було ухвалено рішення, що марсіанське життя неможливе без органічних сполук. Тобто його просто тут немає.

"За минулі 50 років багато чого змінилося. Ще вісім посадкових апаратів і марсоходів більш детально досліджували поверхню Марса. Тепер ми знаємо, що місцеві органічні сполуки дійсно існують на Марсі. Однак вони перебувають у хлорованій формі, і ми не знаємо, чи відбуваються вони внаслідок біологічних процесів, чи якихось абіотичних хімічних реакцій, які не мають нічого спільного із життям", — сказав Шульц-Мекач.

За словами Шульц-Мекача, потрібна нова місія на Марс, присвячена насамперед виявленню життя, щоб перевірити цю теорію. Учений вважає, що на Марсі життя може перебувати недалеко від поверхні в соляних породах.

Нагадаємо, дослідники з’ясували, коли і як зникло життя на Марсі.

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