Апокаліпсис близько: пекельна спека наздожене Землю протягом 5 років

У новому звіті Global Annual to Decadal Climate Update вчені також попереджають про те, що якщо людству не вдасться скоротити кількість викидів парникових газів до нуля - дедалі поганіші показники залишаться за межами цього десятиліття.

Про це пише Science Alert.

Вчені припускають, що протягом наступних п'яти років Земля невблаганно подолає критичний температурний поріг. Учені не знають, який саме, але впевнені, що один із наступних 5 років майже напевно стане найспекотнішим за всю історію нашої планети.

Крім того, дослідники вважають, що існує ймовірність, що в один із трьох років ми подолаємо вирішальний поріг глобального потепління в 1,5°C.

Ель-Ніньйо підніме глобальну рекордну температуру до рекордних рівнів. В оновленому звіті Всесвітньої метеорологічної організації йдеться, що існує 98% ймовірність того, що принаймні один із наступних п'яти років стане найспекотнішим за всю історію людства. Крім того, існує 68% імовірності того, що принаймні один із наступних п'яти років перевищить поріг у 1,5°C.

Учені зазначають, що ймовірність тимчасового перевищення 1,5°C невблаганно зростала від 2015 року, тоді вона насправді була близькою до нуля.

Зазначимо, що до 2021 року шанс був 10-відсотковим. Дослідники також стверджують, що викиди парникових газів, спричинені діяльністю людини, від кінця 19 століття вже призвели до підвищення середньої глобальної температури на понад 1°C.

Учені також зазначають, що світ нагрівається надзвичайно швидко, а тому з кожним роком ми встановлюємо дедалі більше теплових рекордів. До того ж вплив людини призводить до безпрецедентно високих температур із тривожною частотою.

Нагадаємо, експерти з Китайської академії метеорологічних наук склали мапи, де показано три райони, які, найімовірніше, будуть охоплені рекордною спекою цього року. Основною причиною неймовірної спеки називають Ель-Ніньйо, яке сприяє підвищенню температури моря, що спостерігається останні кілька років.

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