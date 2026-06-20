Апокаліпсис вже близько: вчені змоделювали катастрофічні наслідки глобального потепління

Глобальне потепління / © pixabay.com

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Світ застиг на порозі масштабних екологічних змін. Подальше підвищення середньої температури на планеті призведе до значного почастішання так відомих гідрокліматичних «стрибків». Йдеться про аномальні та надзвичайно різкі переходи від екстремальних посух до руйнівних злив і навпаки.

Про це пише The Guardian.

Головна небезпека криється у фізичних процесах, які запускає нагрівання планети. Що теплішим стає повітря, то більше вологи воно здатне утримувати, а це автоматично посилює потужність екстремальних опадів.

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Проте найбільша пастка чекає на людство саме після тривалого періоду спеки. Пересушений та щільний, наче камінь, ґрунт просто втрачає здатність нормально вбирати вологу.

«Після тривалої посухи пересохлий і ущільнений ґрунт гірше вбирає воду, тому сильні зливи частіше спричиняють поверхневий стік, локальні повені, ерозію ґрунтів та погіршення якості води», — наголошують автори дослідження у своєму звіті.

Не менш підступним є і зворотний процес — перехід від затяжних дощів до раптової спеки. Рясні зливи здатні створити у суспільства небезпечну ілюзію того, що запаси води є цілком достатніми. Проте за умов різкої зміни синоптичної ситуації волога випаровується миттєво, що провокує стрімкий та неочікуваний дефіцит водних ресурсів.

Як зросте кількість природних аномалій

Аби зрозуміти масштаби майбутньої загрози, фахівці провели масштабне комп’ютерне моделювання. Вони проаналізували майже 700 річкових басейнів і перевірили, що відбуватиметься з екосистемою у разі зростання глобальної температури на 2 та 4 градуси за Цельсієм.

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Результати виявилися невтішними: частота як сухо-вологих, так і волого-сухих погодних гойдалок стрімко піде вгору.

«Результати показали, що частота як сухо-вологих, так і волого-сухих переходів помітно зросте. У деяких регіонах кількість таких подій може збільшитися більш ніж удвічі порівняно з кінцем XX століття», — застерігають кліматологи.

Науковці відверто визнають, що людство наразі не готове до таких викликів. Усі дамби, водосховища та інженерні споруди, які будувалися десятиліттями, розраховані на протидію якомусь одному лиху — або тривалій посусі, або окремій великій повені. Нова ж реальність вимагає абсолютно інших підходів.

«Традиційні методи боротьби з повенями та посухами можуть виявитися недостатніми в умовах кліматичних змін. Необхідно готуватися не до окремих екстремальних явищ, а до їхньої послідовної зміни, а також розвивати системи зберігання води та регіональні програми адаптації», — констатують дослідники.

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Загроза глобального потепління — останні новини

Нагадаємо, що екологічна катастрофа близько: вчені б’ють на сполох через витік радіації у Тихому океані

Через глобальне потепління, підвищення рівня моря та появу тріщин у конструкції ядерного могильника в океан почав просочуватися смертельно небезпечний плутоній-239.

До слова, , у Північній Атлантиці дослідники фіксують аномально холодну ділянку води — так звану «cold blob» на південь від Ґренландії та Ісландії. Температура там не підвищується, а навпаки знижується попри глобальне потепління. Вчені вважають, що це сигнал ослаблення системи океанічних течій AMOC. Якщо система досягне критичної точки, Європу можуть чекати радикальні зміни клімату: похолодання на півночі, посилення посух на півдні та зростання екстремальних погодних явищ.

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