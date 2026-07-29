Apple до 50 доларів: чотири гаджети, які справді можуть стати у пригоді

Apple / © Associated Press

Реклама

Техніка Apple зазвичай належить до найдорожчих у своїх категоріях, однак у лінійці компанії є й доступні аксесуари. Деякі з них коштують менше ніж 50 доларів і можуть помітно спростити щоденне користування iPhone, iPad, MacBook або AirPods.

Про це розповідає BGR.

Реклама

Apple AirTag другого покоління

Apple AirTag. / © Фото з відкритих джерел

AirTag залишається одним із найкорисніших недорогих аксесуарів для власників iPhone та iPad. Його можна прикріпити до ключів, валізи, гаманця або іншої речі та відстежувати через застосунок «Локатор».

Реклама

Модель другого покоління вийшла у січні 2026 року і коштує близько 27 доларів. Вона використовує мережу Apple Find My: трекер передає зашифрований сигнал на розташовані поруч пристрої Apple, які допомагають визначити його місцезнаходження.

Порівняно з попередньою версією AirTag отримав збільшений радіус точного пошуку, гучніший динамік і підтримку покрокового пошуку через Apple Watch.

Головний недолік — відсутність вбудованої петлі. Для кріплення до речей доведеться окремо придбати брелок або тримач.

Зарядний пристрій MagSafe

MagSafe. / © Фото з відкритих джерел

Оригінальний MagSafe є одним із найзручніших варіантів бездротової зарядки для iPhone. Двометрова версія коштує приблизно 40 доларів, а метрова — близько 35 доларів.

Реклама

Пристрій підтримує бездротову зарядку потужністю до 25 Вт. Така швидкість доступна для новіших моделей iPhone за умови використання USB-C-адаптера потужністю щонайменше 30 Вт.

Старіші моделі заряджаються повільніше: iPhone 8–11 — до 7,5 Вт, а iPhone 12–15 — до 15 Вт. MagSafe також можна використовувати для заряджання AirPods із сумісним футляром.

Серед переваг користувачі називають плетений кабель і якісне складання. Водночас кабель не можна від’єднати від зарядної платформи, тому в разі пошкодження доведеться замінювати весь пристрій.

Apple EarPods із USB-C

Apple EarPods із USB-C. / © Фото з відкритих джерел

Дротові EarPods із роз’ємом USB-C коштують близько 19 доларів. Вони не потребують заряджання, підключення через Bluetooth або окремого застосунку.

Реклама

Фізичне з’єднання забезпечує стабільний звук без затримок і проблем із підключенням. Навушники також мають вбудований мікрофон і пульт для регулювання гучності, керування відтворенням та дзвінками.

За якістю звучання EarPods поступаються дорожчим моделям, однак добре підходять для розмов, перегляду відео та щоденного прослуховування музики.

Через відкриту конструкцію вони майже не блокують зовнішній шум, а також можуть не надто надійно триматися у вухах під час тренувань.

Динамічний адаптер живлення Apple 40/60 Вт

Apple 40/60 Вт. / © Фото з відкритих джерел

Динамічний адаптер потужністю 40 Вт із максимальною потужністю 60 Вт коштує близько 39 доларів. Він підтримує стандарт USB PD AVS, який автоматично регулює напругу залежно від потреб пристрою та температури зарядного блока.

Apple заявляє, що адаптер здатний зарядити iPhone 17 Pro Max до 50% приблизно за 20 хвилин. Він також сумісний з іншими моделями iPhone, Apple Watch, iPad, AirPods і деякими MacBook.

Водночас випробування показали, що під час заряджання iPhone перевага над старішим адаптером Apple потужністю 61 Вт майже непомітна через обмеження самого смартфона.

Натомість під час заряджання MacBook новий адаптер може видавати до 57 Вт. Тому він може бути корисним для тих, хто шукає компактний зарядний пристрій одразу для кількох гаджетів Apple.

Новини партнерів