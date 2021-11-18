Apple дозволить юзерам самостійно здійснювати ремонт її пристроїв: як це працюватиме

Apple дозволить юзерам самостійно здійснювати ремонт її пристроїв: як це працюватиме

Доступ спочатку буде відкритий для лінійок смартфонів iPhone 12 і iPhone 13.

Американська компанія Apple заявила про можливість проведення юзера самостійного ремонту її пристроїв, для чого виробник зробить можливим замовлення оригінальних запчастин не тільки авторизованими сервісами.

Про це пише Укрінформ.

"Сьогодні Apple анонсувала послугу Self Service Repair, яка дозволить користувачам, яким зручно виконувати ремонт самостійно, доступ до оригінальних запчастин та інструментів Apple",- зауважується в повідомленні Apple.

Доступ спочатку буде відкритий для лінійок смартфонів iPhone 12 і iPhone 13, а потім і для комп’ютерів Mac з чіпами M1. Послуга стане доступною на початку 2022 року в США і пошириться на інші країни протягом наступного року.

На початковому етапі більше уваги буде зосереджено на постачанні модулів, які найчастіше обслуговуються й потребують заміни, такі як дисплеї iPhone, акумулятори й камери.

Як повідомлялося, Apple працює над створенням технології, яка допоможе аналізувати дані користувача і виявляти депресію і порушення когнітивні здібності.

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