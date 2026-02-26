Apple готує дешеву версію MacBook: чим відрізняється та скільки коштуватиме

Бюджетний MacBook з A18 Pro Фото ілюстративне / © Associated Press

Apple вже наступного тижня може представити довгоочікуваний бюджетний MacBook. Очікується, що новинка стане найдоступнішим ноутбуком компанії, однак за нижчу ціну доведеться заплатити компромісами — як у характеристиках, так і в можливостях.

Про це йдеться на macrumors.

Попри те, що Apple офіційно ще нічого не анонсувала, один із інсайдерів оприлюднив перелік із восьми ймовірних обмежень майбутньої моделі. Інформація нібито базується на внутрішній версії Apple Kernel Debug Kit для бета-версії macOS Tahoe, яка з’явилася в мережі минулого року.

Які обмеження прогнозують

За даними інсайдера, новий доступний MacBook може отримати низку спрощень, а саме меншу яскравість дисплея, максимальну яскравість екрана (вона може бути нижчою за 500 ніт — саме такий показник має MacBook Air).

Відсутність True Tone

Ноутбук, ймовірно, не підтримуватиме технологію True Tone, яка автоматично підлаштовує кольори дисплея під освітлення навколо.

Обмежені варіанти пам’яті

Очікуються конфігурації на 256 ГБ і 512 ГБ. Для освітніх установ може з’явитися версія на 128 ГБ. Варіанти на 1 ТБ і 2 ТБ, доступні для MacBook Air і Pro, нібито не передбачені.

Повільніший SSD

Базова модель може отримати нижчі швидкості читання і запису — ймовірно через використання одного NAND-чипа.

Без підтримки швидкої зарядки

Ноутбук може не підтримувати функцію fast charging.

Клавіатура без підсвітки

За інформацією джерела, клавіші можуть не мати підсвітки.

Без підтримки високого імпедансу навушників

На відміну від Mac, випущених із 2021 року, новинка нібито не підтримуватиме підключення професійних навушників із високим опором без додаткового обладнання.

Без чипа Apple N1

Усі моделі iPhone 17 та iPhone Air оснащені фірмовим чипом N1 для Wi-Fi 7, Bluetooth 6 і Thread. Однак бюджетний MacBook, за словами інсайдера, не отримає цей чип і, ймовірно, використовуватиме рішення MediaTek для бездротового зв’язку.

Що відомо про характеристики

Очікується, що новий MacBook працюватиме на базі чипа A18 Pro, який використовується в iPhone 16 Pro, замість традиційних процесорів серії M. За попередніми даними, ноутбук отримає 12,9-дюймовий дисплей і 8 ГБ оперативної пам’яті.

Також імовірно, що пристрій матиме звичайні порти USB-C замість швидших Thunderbolt.

За аналогією з iBook початку 2000-х років, новинку можуть випустити у яскравих кольорах — жовтому, зеленому, синьому або рожевому.

Наскільки надійне джерело

Той самий інсайдер раніше стверджував, що новий Studio Display отримає частоту оновлення 90 Гц, а iPad mini наступного покоління, а саме, чип A20 Pro. Водночас його прогнозам поки що бракує підтвердженого послужного списку.

Хоча витік файлів виглядає справжнім, частина висновків базується на інтерпретації даних, а не на прямих згадках у документах. Тож до цієї інформації варто ставитися обережно.

Коли чекати презентацію і яка ціна

4 березня Apple проведе заходи «Apple Experience» у Нью-Йорку, Лондоні та Шанхаї. Прямої трансляції не заплановано. Новинку, ймовірно, представлять за допомогою пресрелізів.

Водночас, офіційної інформації про ціну поки немає. За різними оцінками, стартова вартість у США може становити від 599 до 799 доларів.

Якщо ці прогнози підтвердяться, Apple уперше за багато років запропонує справді доступний MacBook — але з чітко окресленими обмеженнями.

Нагадаємо, фахівці попередили раніше, що шахраї використовують календар iPhone для розсилання небезпечних повідомлень. Достатньо одного кліка, щоб втратити особисті дані. Інструкція, як видалити підписку. За словами експертів, 1,8 млрд користувачів iPhone можуть опинитися під кібератакою.