Apple офіційно зупинила виробництво чотирьох моделей iPhone: що сталося

iPhone 16 Pro

Apple оголосила про завершення випуску одразу чотирьох моделей смартфонів: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max. Компанія прибрала їх зі свого сайту та магазинів після презентації серії iPhone 17.

Про це повідомило видання Digital Trends.

Така політика для Apple є традиційною — виробник регулярно скорочує асортимент, аби підтримувати актуальність лінійки. Відтепер офіційно придбати ці моделі безпосередньо у компанії буде неможливо. Водночас залишки ще можуть зберігатися у сторонніх роздрібних мережах, однак їх кількість буде обмеженою.

На зміну старим моделям прийшла серія iPhone 17, яка включає базовий iPhone 17 (від $799), iPhone 17 Pro (від $1099), iPhone 17 Pro Max (від $1199) та абсолютно новий ультратонкий iPhone Air (від $999). Попередні замовлення на нові пристрої стартують 12 вересня, а в магазинах вони з’являться з 19 вересня.

Крім того, Apple переглянула вартість ще доступних моделей iPhone 16. Так, ціна на iPhone 16 тепер становитиме від $699, а на iPhone 16 Plus — від $799. Модель iPhone 16e залишилася без змін — $599. У продажу ці смартфони доступні лише з обмеженими варіантами пам’яті: iPhone 16 — 128 ГБ, iPhone 16 Plus — 128 та 256 ГБ.

Таким чином, iPhone 16 Plus став єдиним смартфоном із серії «Plus», який залишився у продажу.

Таким чином, iPhone 16 Plus став єдиним смартфоном із серії «Plus», який залишився у продажу.