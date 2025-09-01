Apple оновила список застарілих продуктів: що потрібно знати

Apple / © Associated Press

Реклама

Apple додала чотири нові пристрої до списку застарілих і вичерпаних моделей, включно з MacBook та iPhone 8 Plus, готуючись до запуску iPhone 17.

Про це пише видання Neowin.

Компанія Apple оновила офіційний перелік своїх застарілих і вичерпаних продуктів, додавши до нього чотири нові пристрої на тиждень перед презентацією iPhone 17. Три з цих моделей — ноутбуки Mac, які тепер вважаються застарілими, а четвертий пристрій — iPhone 8 Plus, який продовжує отримувати обмежену підтримку.

Реклама

Згідно з інформацією на сайті Apple, до списку увійшли:

MacBook Pro 15 дюймів (2017)

MacBook Pro 13 дюймів (2017, чотири порти Thunderbolt 3)

MacBook Air 11 дюймів (початок 2015 року)

iPhone 8 Plus (64GB і 256GB)

Компанія класифікує продукт як вичерпаний після семи років від моменту припинення його продажу. Це означає, що Apple більше не надає апаратну або програмну підтримку для цих моделей. Водночас MacBook може отримувати ремонт лише батареї до 10 років після припинення продажів, якщо деталі доступні.

11-дюймовий MacBook Air вперше представили 2010 року з унікальним дизайном корпусу і тонким профілем. Він оновлювався майже щороку до 2015-го і знятий з виробництва 2016-го.

Моделі MacBook Pro, які тепер вважаються застарілими, стали наступниками великого редизайну 2016 року. Вони мали Touch Bar, OLED-панель над клавіатурою, яка замінила класичні функціональні клавіші цифровими контролерами. Ці моделі також нагадують про відомий скандал із клавіатурою Butterfly, який став однією з найбільших технічних невдач Apple і завершився колективним позовом на $50 мільйонів.

Реклама

Окрім ноутбуків, Apple додала до списку iPhone 8 Plus (64GB і 256GB) як вінтажний продукт. Продукт вважається вінтажним, якщо від моменту припинення його продажів минуло понад п’ять, але менше семи років. Вінтажні пристрої все ще можна ремонтувати в Apple Store та авторизованих сервісних центрах залежно від наявності деталей, але нові оновлення операційної системи та функції вони вже не отримують.

Варто зазначити, що раніше у списку вінтажних пристроїв уже були версії Product Red iPhone 8 та 8 Plus, а саму серію iPhone 8 Apple запустила 2017 року. Продаж моделей iPhone 8 Plus 64GB і 256GB тривав до появи iPhone SE другого покоління 2020-го.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що iPhone готує сюрприз для користувачів. Незабаром у складному iPhone повернеться Touch ID, але його реалізація буде трохи відмінною від сучасних стандартів.