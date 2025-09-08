Apple покаже iPhone 17 і ще кілька сюрпризів: список витік у Мережу

iPhone 17 / © Apple Hub

Реклама

Компанія Apple 9 вересня проведе презентацію під назвою «Awe Dropping», де очікується один із наймасштабніших запусків смартфонів з часів виходу iPhone X. На заході у Купертіно представлять лінійку iPhone 17, яка включатиме одразу чотири моделі.

Про це пише видання Gulf News.

За попередніми даними, покупцям представлять: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max. При цьому модель Plus буде офіційно знята з виробництва через низький попит.

Реклама

Найтонший iPhone в історії

Особливу увагу Apple планує приділити новій версії — iPhone 17 Air, який стане проміжною моделлю між базовим і Pro-сегментом. Смартфон отримає 6,6-дюймовий дисплей і надтонкий корпус товщиною 5,5–6,25 мм. Це зробить його найтоншим iPhone за всю історію компанії. Водночас через компактність гаджет матиме менший акумулятор (2800 мА·год) та одну основну камеру на 48 Мп.

Оновлений дизайн і розміри

Стандартний iPhone 17 збільшить діагональ екрану з 6,1 до 6,3 дюйма, а iPhone 17 Pro та Pro Max збережуть 6,3 та 6,9 дюйма відповідно. Для старшої версії також очікується батарея на 5000 мА·год.

Дизайн Pro-моделей може отримати новий «camera island», двоколірну задню панель і яскраві відтінки, серед яких буде помаранчевий. iPhone 17 Air виконаний у легкому титановому корпусі.

Дисплеї та чипи

Усі чотири смартфони серії вперше отримають LTPO OLED-дисплеї з ProMotion і частотою оновлення 120 Гц. Раніше ця технологія була доступна лише у версіях Pro.

Реклама

«Серцем» пристроїв стануть процесори A19 та A19 Pro. Pro-версії матимуть 12 ГБ оперативної пам’яті для підтримки нових функцій Apple Intelligence, тоді як базові й Air-версія залишаться з 8 ГБ.

Камери й нові функції

В усіх моделей з’явиться фронтальна камера TrueDepth на 24 Мп. У версіях Pro очікується потрійна система камер на 48 Мп із потужним телеоб’єктивом, 8-кратним оптичним зумом та підтримкою відео у 8K. Також обіцяють покращення для астрофотографії.

Головна інновація — зворотна бездротова зарядка у Pro-моделях. Це дозволить заряджати безпосередньо від iPhone інші гаджети Apple — AirPods чи Apple Watch.

Ціни та старт продажів

Попередньо ціни залишаться на рівні попереднього покоління:

Реклама

iPhone 17 — $799,

iPhone 17 Air — $899–949,

iPhone 17 Pro — $1099 (з базовими 256 ГБ пам’яті),

iPhone 17 Pro Max — $1199.

Усі смартфони працюватимуть на новій операційній системі iOS 26, що інтегрує низку функцій штучного інтелекту. Остаточні характеристики й ціни будуть підтверджені 9 вересня 2025 року на презентації Apple.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з наближенням офіційної презентації iPhone 17 Apple деякі поточні моделі покинуть магазини. За прогнозами, компанія припинить виробництво семи продуктів.