ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
300
Час на прочитання
2 хв

Apple “поховала” 15 пристроїв: які популярні гаджети зникнуть із полиць магазинів (фото)

Після виходу iPhone 17e, MacBook Neo та оновлених iPad Air Apple припинила продаж 15 старих пристроїв.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Apple “поховала” 15 пристроїв: які популярні гаджети зникнуть із полиць магазинів (фото)

Apple оновила лінійку / © Associated Press

Компанія Apple цього тижня оновила свою продуктову лінійку та одночасно зняла з продажу понад десяток пристроїв, що сталося на тлі презентації нових моделей смартфонів, планшетів і комп’ютерів.

Про це йдеться на macrumors.

Зокрема, компанія представила iPhone 17e, оновлені iPad Air з чипом M4, нові MacBook Air з процесором M5, а також MacBook Pro з чипами M5 Pro і M5 Max. Крім того, Apple показала два нові монітори Studio Display та представила новий ноутбук MacBook Neo.

Паралельно з цим компанія прибрала зі свого каталогу 15 пристроїв, частина яких з’явилася на ринку лише торік.

iPhone 16e

iPhone 16e

Які пристрої Apple зняла з продажу

Серед моделей, які більше не входять до офіційної лінійки Apple:

  • iPhone 16e з процесором A18 (2025);

MacBook Air

MacBook Air

  • iPad Air 11 дюймів з чипом M3 (2025);

  • iPad Air 13 дюймів з чипом M3 (2025);

  • MacBook Air 13 дюймів з чипом M4 (2025);

  • MacBook Air 15 дюймів з чипом M4 (2025);

  • MacBook Pro 13 дюймів з чипом M5 та накопичувачем 512 ГБ (2025);

  • MacBook Pro 14 дюймів з процесором M4 Pro (2024);

  • MacBook Pro 16 дюймів з процесором M4 Pro (2024);

  • MacBook Pro 14 дюймів з чипом M4 Max (2024);

  • MacBook Pro 16 дюймів з чипом M4 Max (2024);

  • Mac Studio з процесором M3 Ultra та пам’яттю 512 ГБ (2025);

  • Studio Display з чипом A13 Bionic (2022);

  • Pro Display XDR (2019);

  • підставка Pro Stand для Pro Display XDR (2019);

  • адаптер Pro Display XDR VESA Mount Adapter (2019).

Що буде з цими пристроями

Попри зняття з офіційного продажу, багато з цих моделей ще можна знайти у сторонніх ритейлерів. Деякі магазини вже почали пропонувати їх зі значними знижками.

Усі нові пристрої Apple, представлені цього тижня, стали доступними для попереднього замовлення 4 березня. Початок продажів та перші поставки покупцям заплановані на 11 березня.

Раніше йшлося, що Apple готує дешеву версію MacBook. Очікується, що новинка стане найдоступнішим ноутбуком компанії.

Нагадаємо, безкоштовний Wi-Fi може вкрасти ваші гроші. Варто вимкнути автопідключення до Wi-Fi, аби не втратити банківські рахунки.

Дата публікації
Кількість переглядів
300
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie