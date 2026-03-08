Apple “поховала” 15 пристроїв: які популярні гаджети зникнуть із полиць магазинів (фото)

Apple оновила лінійку / © Associated Press

Компанія Apple цього тижня оновила свою продуктову лінійку та одночасно зняла з продажу понад десяток пристроїв, що сталося на тлі презентації нових моделей смартфонів, планшетів і комп’ютерів.

Про це йдеться на macrumors.

Зокрема, компанія представила iPhone 17e, оновлені iPad Air з чипом M4, нові MacBook Air з процесором M5, а також MacBook Pro з чипами M5 Pro і M5 Max. Крім того, Apple показала два нові монітори Studio Display та представила новий ноутбук MacBook Neo.

Паралельно з цим компанія прибрала зі свого каталогу 15 пристроїв, частина яких з’явилася на ринку лише торік.

iPhone 16e

Які пристрої Apple зняла з продажу

Серед моделей, які більше не входять до офіційної лінійки Apple:

iPhone 16e з процесором A18 (2025);

MacBook Air

iPad Air 11 дюймів з чипом M3 (2025);

iPad Air 13 дюймів з чипом M3 (2025);

MacBook Air 13 дюймів з чипом M4 (2025);

MacBook Air 15 дюймів з чипом M4 (2025);

MacBook Pro 13 дюймів з чипом M5 та накопичувачем 512 ГБ (2025);

MacBook Pro 14 дюймів з процесором M4 Pro (2024);

MacBook Pro 16 дюймів з процесором M4 Pro (2024);

MacBook Pro 14 дюймів з чипом M4 Max (2024);

MacBook Pro 16 дюймів з чипом M4 Max (2024);

Mac Studio з процесором M3 Ultra та пам’яттю 512 ГБ (2025);

Studio Display з чипом A13 Bionic (2022);

Pro Display XDR (2019);

підставка Pro Stand для Pro Display XDR (2019);

адаптер Pro Display XDR VESA Mount Adapter (2019).

Що буде з цими пристроями

Попри зняття з офіційного продажу, багато з цих моделей ще можна знайти у сторонніх ритейлерів. Деякі магазини вже почали пропонувати їх зі значними знижками.

Усі нові пристрої Apple, представлені цього тижня, стали доступними для попереднього замовлення 4 березня. Початок продажів та перші поставки покупцям заплановані на 11 березня.

Раніше йшлося, що Apple готує дешеву версію MacBook. Очікується, що новинка стане найдоступнішим ноутбуком компанії.

Нагадаємо, безкоштовний Wi-Fi може вкрасти ваші гроші. Варто вимкнути автопідключення до Wi-Fi, аби не втратити банківські рахунки.