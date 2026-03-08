- Дата публікації
Категорія
- Наука та IT
Apple “поховала” 15 пристроїв: які популярні гаджети зникнуть із полиць магазинів (фото)
Після виходу iPhone 17e, MacBook Neo та оновлених iPad Air Apple припинила продаж 15 старих пристроїв.
Компанія Apple цього тижня оновила свою продуктову лінійку та одночасно зняла з продажу понад десяток пристроїв, що сталося на тлі презентації нових моделей смартфонів, планшетів і комп’ютерів.
Про це йдеться на macrumors.
Зокрема, компанія представила iPhone 17e, оновлені iPad Air з чипом M4, нові MacBook Air з процесором M5, а також MacBook Pro з чипами M5 Pro і M5 Max. Крім того, Apple показала два нові монітори Studio Display та представила новий ноутбук MacBook Neo.
Паралельно з цим компанія прибрала зі свого каталогу 15 пристроїв, частина яких з’явилася на ринку лише торік.
Які пристрої Apple зняла з продажу
Серед моделей, які більше не входять до офіційної лінійки Apple:
iPhone 16e з процесором A18 (2025);
iPad Air 11 дюймів з чипом M3 (2025);
iPad Air 13 дюймів з чипом M3 (2025);
MacBook Air 13 дюймів з чипом M4 (2025);
MacBook Air 15 дюймів з чипом M4 (2025);
MacBook Pro 13 дюймів з чипом M5 та накопичувачем 512 ГБ (2025);
MacBook Pro 14 дюймів з процесором M4 Pro (2024);
MacBook Pro 16 дюймів з процесором M4 Pro (2024);
MacBook Pro 14 дюймів з чипом M4 Max (2024);
MacBook Pro 16 дюймів з чипом M4 Max (2024);
Mac Studio з процесором M3 Ultra та пам’яттю 512 ГБ (2025);
Studio Display з чипом A13 Bionic (2022);
Pro Display XDR (2019);
підставка Pro Stand для Pro Display XDR (2019);
адаптер Pro Display XDR VESA Mount Adapter (2019).
Що буде з цими пристроями
Попри зняття з офіційного продажу, багато з цих моделей ще можна знайти у сторонніх ритейлерів. Деякі магазини вже почали пропонувати їх зі значними знижками.
Усі нові пристрої Apple, представлені цього тижня, стали доступними для попереднього замовлення 4 березня. Початок продажів та перші поставки покупцям заплановані на 11 березня.
Раніше йшлося, що Apple готує дешеву версію MacBook. Очікується, що новинка стане найдоступнішим ноутбуком компанії.
Нагадаємо, безкоштовний Wi-Fi може вкрасти ваші гроші. Варто вимкнути автопідключення до Wi-Fi, аби не втратити банківські рахунки.