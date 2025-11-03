Apple повертає культовий жест з першого iPhone: про що йдеться

iPhone / © Pixabay

У новій версії iOS 26.1 компанія Apple відроджує культовий елемент інтерфейсу — жест «проведіть пальцем, щоб зупинити». Він повертає користувачам знайоме відчуття старих часів і водночас робить керування будильником більш зручним і надійним.

Про це пише MacRumors.

У найближчому оновленні iOS 26.1 власників iPhone чекає невелика, але символічна зміна, яку вже охрестили «приємною ностальгією» від Apple. Йдеться про жест «проведіть пальцем, щоб зупинити», який з’явиться в оновленому додатку «Годинник».

Цей рух стане новим способом вимкнення будильника — замість звичної великої кнопки «Зупинити», на яку користувачі часто натискали випадково, ще не прокинувшись. Через це багато хто проспав важливі зустрічі чи ранкові рейси. Тепер же, щоб вимкнути сигнал, потрібно свідомо провести пальцем по екрану, що робить процес більш усвідомленим і менш схильним до помилок.

Цікаво, що новий жест — пряме посилання на перший iPhone 2007 року, який свого часу вразив світ інноваційним способом розблокування «проведіть для розблокування». Цей елемент став справжньою іконою дизайну Apple, адже поєднував простоту, інтуїтивність і захист від випадкових натискань.

Протягом майже десяти років саме цей жест відкривав доступ до телефону, доки у 2016 році його не замінили Touch ID, а згодом Face ID. Для багатьох користувачів це був кінець цілої епохи, коли взаємодія з гаджетом здавалася майже «фізичною».

Тепер Apple неначе повертає частину тієї «магії». Хоча новий жест не має революційного значення, він додає відчуття контролю, зручності та теплих спогадів для тих, хто користувався першими моделями iPhone. Компанія знову звертається до власного коріння, показуючи, що навіть дрібна деталь може мати велике емоційне значення.

Офіційний реліз iOS 26.1 очікується найближчими днями. За традицією, фінальні версії Apple випускає на початку тижня — у понеділок або вівторок після появи реліз-кандидата. Тож зовсім скоро мільйони користувачів по всьому світу знову відчують знайомий рух пальцем — символ тієї епохи, з якої почалася історія сучасних смартфонів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що власники AirPods Pro 3 скаржаться на кров із вух після їх використання.