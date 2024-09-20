Apple представила iPhone 16: все, що треба знати про зміни в дизайні, характеристиках і функціональності

Офіційний старт продажів – 27 вересня. А вже з 20 вересня є можливість зробити передзамовлення на сайті Rozetka.ua на нову лінійку iPhone 16, iPhone 16 Pro, Apple Watch та AirPods! Презентація відбулася під слоганом «It’s Glowtime», тож ми розповідаємо про основні особливості нового iPhone 16.

Оновлення iPhone 16 та iPhone 16 Plus

Нові моделі iPhone 16 та iPhone 16 Plus отримали оновлений дизайн блоку камер — тепер вони розташовані вертикально. Також Apple представила нові кольори: білий, чорний, рожевий, ультрамарин, блакитний. Розміри дисплеїв залишились без змін, Dynamic Island зберігся на місці, а скло стало на 50% міцнішим порівняно з iPhone 15 (згідно з заявами виробника).

На корпусі з'явились дві нові кнопки: одна механічна (Action Button, вже відома з моделей 15 Pro та 15 Pro Max) та сенсорна кнопка під назвою Camera Control. Action Button — багатофункціональна, її можна використовувати для перекладу речень, програмування комбінації клавіш, увімкнення ліхтарика або відкриття календаря.

А сенсорна кнопка дозволяє вибирати режими зйомки та параметри кадру і має тактильний відгук при натисканні, що робить її схожою на звичайну механічну кнопку. З її допомогою можна керувати камерою та робити знімки.

Новинки працюватимуть на 40% швидше за iPhone 15. Смартфони доступні у двох розмірах – 6,1 дюйма в iPhone 16 та 6,7 дюйма в iPhone 16 Plus.

Новинки iPhone 16 Pro та 16 Pro Max

У версіях iPhone 16 Pro і 16 Pro Max також відбулись цікаві оновлення. Рамки навколо дисплеїв стали ще тоншими, а розміри екранів трохи збільшились до 6,3 та 6,9 дюймів відповідно.

Користувачі Pro-версії зможуть знімати відео з роздільною здатністю 4K при 120 кадрах на секунду. Цього року iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max будуть доступні в чотирьох кольорах: Black, White, Natural і Desert.

Новий процесор A18 Pro Bionic має на 17% більш потужні обчислювальні ядра та на 20% потужніші відеоядра порівняно з попередником A17 Pro Bionic. Основна камера залишилася з роздільною здатністю 48 мегапікселів, однак суттєво покращений надширококутний об'єктив тепер має 48 мегапікселів замість попередніх 12. Телефотооб'єктив у iPhone 16 Pro отримав можливість п'ятикратного оптичного наближення, що є значним покращенням порівняно з трикратним наближенням у попередніх моделях.

Також з'явилася можливість знімати просторові відео для перегляду на гарнітурі Apple Vision Pro, а час автономної роботи трохи покращено порівняно з 15-м поколінням.

Ціновий діапазон на iPhone 16 стартує від 47 499 грн, а для флагманів iPhone 16 Pro та 16 Pro Max – від 59 999 грн та 70 999 грн відповідно.

Якщо у вас відразу немає повної суми, ви можете скористатись приємною можливістю оформити покупку в оплату частинами на 10 платежів від ПриватБанку. Пропозиція дійсна до 30 вересня на сайті магазину Rozetka.

Таким чином, нове покоління iPhone продовжує еволюцію своїх можливостей та пропонує користувачам оновлення в дизайні, продуктивності та функціональності.